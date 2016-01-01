Новый 2016 год встретила Беларусь: в праздничных гуляньях приняли участие 310 тысяч человек

Новости Беларуси. Ярко, весело, незабываемо Беларусь встретила Новый 2016 год. 310 тысяч человек приняли участие в массовых новогодних гуляниях по всей стране. Пышные фейерверки и поздравления и гулянья.

2015 год всей страной провожали от Бреста до Минска, тысячи горожан вышли на улицы, чтобы вместе встретить новый, 2016-й.

Буквально за полтора часа до наступления Нового года на станцию «Минск-Пассажирский» прибывает скорый поезд «Брест – Москва». Стоянка меньше 20 минут. Среди пассажиров и Светлана. Ее рандеву с Минском длилось всего 12 часов, и Новый год москвичка решила встретить именно под стук колес в поезде.

Светлана Половинкина:

Я действительно сама себе придумала такой Новый год. Сегодня утром приехала сюда, в Минск, познакомилась с вашим городом и сейчас еду в поезде для того, чтобы хоть раз в жизни встретить Новый год в поезде.

Новогодние традиции и ритуалы у каждого свои. Так, некоторые, вдохновленные примером героев советской комедии, специально парятся в бане в канун Нового года. Традиция не теряет актуальности и 40 лет спустя. В городских банях в предновогодний вечер по-прежнему аншлаг.

Владимир Викторчик:

Когда я посмотрел первый раз фильм «С легким паром!», после этого каждый год 31 декабря хожу в баню. Один раз пропустил – я в это время работал сутки.

А за 350 километров от Минска Новый год встречали на главной площади Бреста. Сотни горожан стали одной семьей в ожидании новогоднего чуда.

Праздничное настроение, любимые песни, бенгальские огни, нарядная елка. За 10 минут до наступления Нового года слушали поздравление президента, загадывали желание и пели гимн вместе.

Буквально вся страна затаила дыхание в ожидании Нового года. 2016-й придет в Беларусь через считанные секунды, меньше минуты остается до его наступления. Кто-то встречает его дома в кругу друзей, кто-то – в дороге, кто-то – на работе. А кто-то как мы – прямо в центре белорусской столицы, в центре Минска, на Октябрьской площади. И вот он – 2016 год. С Новым годом, страна!

Год культуры встречали, как и полагается, самыми любимыми хитами отечественной эстрады. Притом многоголосье белорусских мотивов звучало как никогда многонационально. Здесь, и белорусы, и россияне, и китайцы.

Кульминацией новогоднего торжества стал по истине роскошный 12-минутный фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.