Карпенко: работа ЦИК должна быть направлена на укрепление государственности и независимости

В Минской городской ратуше, состоялось торжественное чествование тех, кто своим трудом и делом создавал фундамент избирательной системы страны и совершенствует ее теперь, обеспечивая доверие к демократическим процессам. Центральная избирательная комиссия Беларуси отмечает 35-летие образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

35 лет относительно небольшой срок, тем не менее, за это время Беларусь обрела суверенитет и его надо было сохранить, чему способствовало и национальное избирательное законодательство. В 2000 году оно было кодифицировано в Избирательный кодекс Беларуси. Сегодня наши подходы в обеспечении электорального права признаны во всем мире, и за этим признанием стоит работа не одной тысячи человек.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

ЦИК стоит во главе избирательной системы нашей страны, и возглавляет систему тех комиссий, которые работают. А в эти комиссии, ни много ни мало, объединяется порядка 70 тысяч человек наших граждан, которые в соответствии с законодательством работают в составе комиссий. Это, конечно, огромная армия. И система избирательная, в первую очередь, должна быть направлена на укрепление нашей государственности, суверенитета, независимости и способствовать поступательному развитию нашей страны.

Наградили сегодня и представителей организаций и предприятий, которые оказывали всяческое содействие электоральным процессам. Всего за эти годы состоялось 28 избирательных кампаний, 4 референдума, отработаны технические решения и подходы. Теперь взят курс на рациональную цифровизацию процессов.