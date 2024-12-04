Карпенко: работа ЦИК должна быть направлена на укрепление государственности и независимости
В Минской городской ратуше, состоялось торжественное чествование тех, кто своим трудом и делом создавал фундамент избирательной системы страны и совершенствует ее теперь, обеспечивая доверие к демократическим процессам. Центральная избирательная комиссия Беларуси отмечает 35-летие образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
35 лет относительно небольшой срок, тем не менее, за это время Беларусь обрела суверенитет и его надо было сохранить, чему способствовало и национальное избирательное законодательство. В 2000 году оно было кодифицировано в Избирательный кодекс Беларуси. Сегодня наши подходы в обеспечении электорального права признаны во всем мире, и за этим признанием стоит работа не одной тысячи человек.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
ЦИК стоит во главе избирательной системы нашей страны, и возглавляет систему тех комиссий, которые работают. А в эти комиссии, ни много ни мало, объединяется порядка 70 тысяч человек наших граждан, которые в соответствии с законодательством работают в составе комиссий. Это, конечно, огромная армия. И система избирательная, в первую очередь, должна быть направлена на укрепление нашей государственности, суверенитета, независимости и способствовать поступательному развитию нашей страны.
Наградили сегодня и представителей организаций и предприятий, которые оказывали всяческое содействие электоральным процессам. Всего за эти годы состоялось 28 избирательных кампаний, 4 референдума, отработаны технические решения и подходы. Теперь взят курс на рациональную цифровизацию процессов.
Михаил Петрушин, член Центральной избирательной комиссии (2013-2016):
Выборы не только в Минске, в любой столице, наверное, проходят наиболее напряженно, потому что здесь политизированное общество. Поэтому главное – избирательная кампания. Они бывают не каждый день, но к ним готовишься. Одну завершил, начинай готовиться к следующей. Делай работу над ошибками. Они всегда бывают. Зато когда выборы состоятся – ты удовлетворен ими, ты гордишься этим.
Серьезные корректировки избирательное законодательство претерпело ввиду обновлений основного закона. Порядка 150 нормативных актов подверглись актуализации. Избирательный цикл в стране завершится президентскими выборами. Почти все инициативные группы уже заявили о сборе достаточного количества подписей в поддержку потенциальных кандидатов. Что касается международных наблюдателей на выборах в январе 2025 года то, уже приглашены представители из стран Содружества. Кроме того, ждут представителей Всемирной ассоциации избирательных органов. Напомним, в нее входит 121 участник из 111 стран.