ГТК: соглашение о таможенном сотрудничестве Беларуси и Литвы прекратит действие с 27 мая 2025-го

Белорусская таможня – даже после такого шага – готова к открытому и равноправному диалогу с коллегами из Литвы. Так отреагировала наша сторона на то, что с 27 мая 2025 года по инициативе Вильнюса прекратит действие двустороннее соглашение о таможенном сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фактически Литва это сделала 2,5 года назад. Таможенные органы Беларуси, в свою очередь, до последнего предлагали возможные варианты взаимодействия, которые сопредельная сторона игнорировала. На границе, по одностороннему решению Литвы, функционирует лишь два пункта пропуска между странами, в которых постоянно наблюдаются очереди из-за неритмичного приема транспорта сопредельной стороной. Сейчас перед литовскими пунктами пропуска находится около 1 080 грузовиков.