ГТК: соглашение о таможенном сотрудничестве Беларуси и Литвы прекратит действие с 27 мая 2025-го

Белорусская таможня – даже после такого шага – готова к открытому и равноправному диалогу с коллегами из Литвы. Так отреагировала наша сторона на то, что с 27 мая 2025 года по инициативе Вильнюса прекратит действие двустороннее соглашение о таможенном сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.