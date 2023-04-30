Прямой эфир

«Я выбрала свой будущий путь». Детская железная дорога открыла новый сезон перевозок

30 апреля 2023 10:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый рейс. На детской железной дороге торжественно дали старт новому сезону перевозок. Первый состав отправился в путь в 11:00. «Столичный экспресс» прокатил пассажиров по маршруту от станции Заслоново до Соснового Бора и обратно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я выбрала свой будущий путь». Детская железная дорога открыла новый сезон перевозок-1

В мае миниатюрные поезда будут курсировать только по выходным дням. А летом – со среды по воскресенье. Поездка занимает около 35 минут, а стоимость билета – шесть рублей. Сегодняшнее мероприятие началось с линейки юных железнодорожников. По сложившейся традиции ребята, которые осваивают азы профессии второй год, получили нагрудные знаки. В этом сезоне среди тех, кто сдал теоретический зачет и прошел производственную практику, более двухсот человек. 

«Я выбрала свой будущий путь». Детская железная дорога открыла новый сезон перевозок-4

Арина Ковалева, юный железнодорожник: 
Благодаря детской железной дороге я выбрала свой будущий путь. Я буду поступать в Университет транспорта. Детская дорога дала дорогу в жизнь. Здесь я научилась многому: управлять тепловозом, общаться с людьми. 

«Я выбрала свой будущий путь». Детская железная дорога открыла новый сезон перевозок-7

Валерия Жарская, выпускница детской железной дороги имени К.С. Заслонова
Я рекомендовала бы всем детям пройти этот путь, эту железную дорогу, потому что это хороший опыт. Это опыт в коммуникации, в общении, в построении взаимоотношений с людьми. Ты учишься отвечать за себя, за пассажиров. Ты можешь попробовать разные профессии: машинист, проводник. 

«Я выбрала свой будущий путь». Детская железная дорога открыла новый сезон перевозок-10

Максим Марков, начальник детской железной дороги имени К.С. Заслонова: 
В этому году планируется, что 40 % из выпускников будут поступать в железнодорожные колледжи, учебные заведения, высшие учебные заведения. 

«Я выбрала свой будущий путь». Детская железная дорога открыла новый сезон перевозок-13

Вступить в ряды юных железнодорожников могут учащиеся 5-11 классов. К слову, при поступлении в профильные учебные заведения выпускники детской железной дороги могут рассчитывать на льготы. 

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске проходит театральный фестиваль «Перамога», посвящённый Дню Победы
30 апреля 2023 10:09

В Минске проходит театральный фестиваль «Перамога», посвящённый Дню Победы

В Минске запустили республиканский спортивно-патриотический проект «Молодёжь – труду и обороне»
30 апреля 2023 08:47

В Минске запустили республиканский спортивно-патриотический проект «Молодёжь – труду и обороне»

В Брестской области раскрыли схему ввоза автомобилей без растаможки
30 апреля 2023 08:30

В Брестской области раскрыли схему ввоза автомобилей без растаможки