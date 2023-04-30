«Я выбрала свой будущий путь». Детская железная дорога открыла новый сезон перевозок

Новости Беларуси. Первый рейс. На детской железной дороге торжественно дали старт новому сезону перевозок. Первый состав отправился в путь в 11:00. «Столичный экспресс» прокатил пассажиров по маршруту от станции Заслоново до Соснового Бора и обратно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мае миниатюрные поезда будут курсировать только по выходным дням. А летом – со среды по воскресенье. Поездка занимает около 35 минут, а стоимость билета – шесть рублей. Сегодняшнее мероприятие началось с линейки юных железнодорожников. По сложившейся традиции ребята, которые осваивают азы профессии второй год, получили нагрудные знаки. В этом сезоне среди тех, кто сдал теоретический зачет и прошел производственную практику, более двухсот человек.

Арина Ковалева, юный железнодорожник:

Благодаря детской железной дороге я выбрала свой будущий путь. Я буду поступать в Университет транспорта. Детская дорога дала дорогу в жизнь. Здесь я научилась многому: управлять тепловозом, общаться с людьми.

Валерия Жарская, выпускница детской железной дороги имени К.С. Заслонова:

Я рекомендовала бы всем детям пройти этот путь, эту железную дорогу, потому что это хороший опыт. Это опыт в коммуникации, в общении, в построении взаимоотношений с людьми. Ты учишься отвечать за себя, за пассажиров. Ты можешь попробовать разные профессии: машинист, проводник.

Максим Марков, начальник детской железной дороги имени К.С. Заслонова:

В этому году планируется, что 40 % из выпускников будут поступать в железнодорожные колледжи, учебные заведения, высшие учебные заведения.