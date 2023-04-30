В Минске проходит театральный фестиваль «Перамога», посвящённый Дню Победы

Новости Беларуси. Ожившие истории военных лет. Первый республиканский театральный фестиваль «Перамога», посвященный предстоящему празднованию Дня Победы, стартовал 29 апреля в Минске. Такой творческий форум проходит в стране впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене Национального академического театра имени Янки Купалы собрались коллективы из Бреста, Бобруйска, Гомеля, Гродно и Пинска. Артисты подготовили для зрителей захватывающие и эмоциональные спектакли. Восемь драматических постановок на тему Великой Отечественной войны напомнили о героическом подвиге белорусского народа. Открыл фестиваль один из лучших современных спектаклей о Великой Отечественной Брестского академического театра драмы по пьесе Алексея Дударева «Не покидай меня».

Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

Основной упор, конечно, в программе фестиваля сделан на спектакли наших регионов, потому что минские спектакли минские зрители видят часто, а прекрасные региональные работы, ну, пожалуй, только на фестивалях. Но все они объединяются одним: искренним, правдивым отношением к событиям Великой Отечественной войны, трогательной, эмоциональной передачей чувств, переживаний, которые испытывали люди в те годы, и мы надеемся и верим, что эти спектакли затронут души нашей молодежи.

Зинаида Зубкова, народная артистка Беларуси:

Я очень рада, что именно молодежь проходит вот этот путь в спектаклях, они видят, как это было, и та эмоциональность, которая будет на сцене, она должна передаться и молодежи. Потому что одно дело слышать, а второе дело видеть.