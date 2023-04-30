В Минске проходит театральный фестиваль «Перамога», посвящённый Дню Победы
Новости Беларуси. Ожившие истории военных лет. Первый республиканский театральный фестиваль «Перамога», посвященный предстоящему празднованию Дня Победы, стартовал 29 апреля в Минске. Такой творческий форум проходит в стране впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сцене Национального академического театра имени Янки Купалы собрались коллективы из Бреста, Бобруйска, Гомеля, Гродно и Пинска. Артисты подготовили для зрителей захватывающие и эмоциональные спектакли. Восемь драматических постановок на тему Великой Отечественной войны напомнили о героическом подвиге белорусского народа. Открыл фестиваль один из лучших современных спектаклей о Великой Отечественной Брестского академического театра драмы по пьесе Алексея Дударева «Не покидай меня».
Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:
Основной упор, конечно, в программе фестиваля сделан на спектакли наших регионов, потому что минские спектакли минские зрители видят часто, а прекрасные региональные работы, ну, пожалуй, только на фестивалях. Но все они объединяются одним: искренним, правдивым отношением к событиям Великой Отечественной войны, трогательной, эмоциональной передачей чувств, переживаний, которые испытывали люди в те годы, и мы надеемся и верим, что эти спектакли затронут души нашей молодежи.
Зинаида Зубкова, народная артистка Беларуси:
Я очень рада, что именно молодежь проходит вот этот путь в спектаклях, они видят, как это было, и та эмоциональность, которая будет на сцене, она должна передаться и молодежи. Потому что одно дело слышать, а второе дело видеть.
Фестиваль продлится до 16 мая. Зрителей ожидает насыщенная программа: белорусские театры презентуют свои лучшие постановки о Великой Отечественной войне за последние несколько лет. «Альпийская баллада», «В списках не значился», «Сотников» – восемь драматических спектаклей расскажут о том, каким трудным был путь к победе и как важно не забывать о подвиге белорусского народа.