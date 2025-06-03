Глава офиса Зеленского Ермак прибыл в США

Украинская делегация во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко достигла Вашингтона. В группу входят представители министерства обороны и офиса Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прибывшего также в США главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам словам, Киев намерен обсуждать вопросы оборонной поддержки, санкции против России и соглашение по полезным ископаемым. Запланированы также встречи с представителями обеих партий США и командой Дональда Трампа.

Ранее Трамп отказывался подписывать договор о совместной добыче украинских полезных ресурсов, потребовав от Зеленского согласия на прекращение огня. Позднее украинская стороны ратифицировала соглашение о недрах, подтвердив контроль Киева над ресурсами страны.