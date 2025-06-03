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В Кремле прокомментировали слова Зеленского об идиотах на переговорах

03 июня 2025 11:54
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского об идиотах на переговорах-0

Пресс-секретарь российского лидера России Дмитрий Песков назвал неловким и неудачным заявление украинского президента Владимира Зеленского по итогам переговоров Москвы и Киева, подчеркнув, что оно не соответствовало духу переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это неловкое заявление, неудачное заявление», – сказал Песков, комментируя высказывания украинского лидера после завершения раунда переговоров.

Второй раунд переговоров состоялся в Стамбуле, где были достигнуты соглашения о масштабном обмене заключенными, в том числе тяжелоранеными и малолетними пленными. Также принято решение о том, чтобы прекратить огонь в определенных районах для сбора тел погибших.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

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