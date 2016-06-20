Студенческое лето: роль, место и деятельность студенческих отрядов в Беларуси

Сессия для многих студентов уже подходит к концу. Однако уходить на каникулы ребята не спешат. Более 70 тыс. парней и девушек планируют провести лето с пользой не только для себя, но и для страны. Впереди – трудовой семестр. Подробнее о своей деятельности и о романтике студенческого лета поговорим с гостями программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. Гости программы – координатор, второй секретарь ЦК ОО «БРСМ» Сергей Клишевич, участник студотряда Александр Заремба, участник стройотрядовского движения 89-93 годов Павел Пискунов, комиссар Гомельского областного штаба студенческих отрядов Дмитрий Сивый.