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Более полумиллиона белорусов прошли через систему студотрядов за последние 5 лет

19 мая 2026 17:07
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В белорусских городах официально дают старт третьему трудовому семестру – 2026. Командиры, комиссары и бойцы студотрядов собираются вместе, чтобы получить путевки в трудовое лето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основным оператором молодежной занятости является Белорусский республиканский союз молодежи. В этом году общественное объединение подготовило около 63 тысяч рабочих мест. Цифра близка к прошлогодней. В числе принимающих организаций – около 2 000 объектов. И это не просто работа – это школа взрослой жизни. Для молодых людей БРСМ создал отличные условия. 

Во-первых, это официальное трудоустройство. Никаких зарплат в конвертах или опасности быть обманутым. В качестве бонуса полное освобождение от уплаты подоходного налога. Попробовать себя можно в строительных, сельскохозяйственных, педагогических, экологических, медицинских, производственных или сервисных отрядах, причем не только в своем городе. 

От покорения целины до строительства парка Народного единства – студотряды продолжают объединять молодежь.

Поучаствовать можно как в республиканских, так и в международных проектах. И что уж говорить о работе в молодом и дружном коллективе. Яркие мероприятия, слеты и фестивали остаются в памяти на долгие годы. А иногда помогают завести крепкую дружбу или даже создать семью. 

Бойцы студотрядов могут заработать свои первые деньги. В прошлом году средний заработок был примерно тысячу рублей «чистыми». Он зависит от возраста, сроков работы и места деятельности. Кошелек некоторых молодых людей за трудовой семестр пополнился более чем на 4 тысячи рублей. 

И важный факт: за счет системы надбавок и налоговых льгот зарплата может быть выше средней по региону на 15-20 %. И это не просто летняя подработка. БРСМ превратил движение в социальный лифт. За 5 лет через отряды прошло более полумиллиона ребят. Многие оставались на предприятиях, получали целевые направления и становились мастерами своего дела.

# БРСМ # Молодежь Беларуси

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