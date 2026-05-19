Беларусь и Россия рассчитывают выйти на $70 млрд товарооборота

Беларусь и Россия наращивают темпы интеграции и планируют выйти на исторический рекорд товарооборота в 70 миллиардов долларов по итогам 2026 года. Об этом заявили на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, которое прошло в Пскове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прошлый год взаимный товарооборот достиг исторического максимума в 62 миллиарда долларов. Рост продолжается. Только за первый квартал нынешнего объем торговли товарами и услугами вырос на 13,5 %. При сохранении текущей динамики стороны рассчитывают выйти на 70 миллиардов долларов к концу 2026-го.

Ключевые вопросы – защита внутреннего рынка и развитие проекта «Союзный товар». Сейчас в этот пилотный проект включены четыре направления: машиностроение, станкостроение, производство автобусов и выпуск грузовых автомобилей. В дальнейшем этот перечень будет расширяться.

Эксперты прорабатывают экономические механизмы, которые помогут дополнительно заинтересовать производителей двух стран. В то же время на стадии долгосрочной проработки пока остаются вопросы внедрения электронной и цифровой печати.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

В рамках уже знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как «ИННОПРОМ. Беларусь» или классический «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге, мы постараемся все-таки активность по взаимодействию, поиску новых кооперационных связей значительно нарастить.

И, наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам. Это станкостроение, электротехническое машиностроение, может быть, классическое машиностроение. Чтобы они не в рамках таких промышленных «солянок», как мы их называем, взаимодействовали, но как-то были более отраслевые.