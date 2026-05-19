Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»
Благотворительная акция «Белая Русь – родная кровь» объединила 19 мая около 150 добровольцев. Масштабный проект по безвозмездной сдачи крови при поддержке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий стартовал по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект «Белая Русь» – родная кровь» стартовал в Беларуси.
Прежде чем сдать жизненно важные компоненты, доноры прошли медицинское обследование. Только потом добровольцев направляли в мобильный комплекс. До 50 % донорской крови в Беларуси заготавливается именно в выездных условиях. Это удобно, быстро и позволяет соблюсти все правила донации.
Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:
Стараемся всегда участвовать в таких акциях и сдаем кровь, потому что понимаем, что мы можем спасти тех, кто нуждается в нашей группе крови, кто нуждается в плазме. Поэтому участвуем, стараемся не пропускать.
Принять участие в акции может любой желающий от 18 до 65 лет без медицинских противопоказаний. Продлится благотворительный проект по 12 июня.
Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Кровь нужна ежедневно. Более тысячи переливаний крови проходит по всей стране. Это оказание медицинской помощи матерям, которые при оперативном родоразрешении рожают детей, это оказание оперативной помощи при травмах, это оказание оперативной помощи при онкологических заболеваниях. Это десятки и десятки ежедневно спасенных жизней.
Инициатива уже себя зарекомендовала. В прошлый раз ее поддержали около 9 тысяч человек, большинство из которых стали донорами впервые. Сегодня система здравоохранения Беларуси успешно развивается, проводятся сложные операции и манипуляции, которые требуют донорской крови. Для этого должны быть серьезные запасы, которые позволяют врачам спасать жизни в любой момент.