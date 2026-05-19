Около 150 добровольцев 19 мая присоединились к акции «Белая Русь» – родная кровь»

Благотворительная акция «Белая Русь – родная кровь» объединила 19 мая около 150 добровольцев. Масштабный проект по безвозмездной сдачи крови при поддержке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий стартовал по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Белая Русь» – родная кровь» стартовал в Беларуси.

Прежде чем сдать жизненно важные компоненты, доноры прошли медицинское обследование. Только потом добровольцев направляли в мобильный комплекс. До 50 % донорской крови в Беларуси заготавливается именно в выездных условиях. Это удобно, быстро и позволяет соблюсти все правила донации.