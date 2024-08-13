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Более половины школ Минска получили паспорта готовности

13 августа 2024 17:59
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Больше половины столичных школ получили паспорта готовности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проведены масштабные работы.

Более половины школ Минска получили паспорта готовности-1

Минск получил 5 школ после комплексного капремонта. Руководство столицы посетило несколько учреждений среднего образования. Так, школа № 53 по улице Леонида Беды после капитального ремонта практически готова. На проведение работ по обновлению учебных заведений и прилегающих территорий государством были выделены внушительные средства.

Более половины школ Минска получили паспорта готовности-4

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Более 60 миллионов рублей из городского бюджета направлено на проведение текущих ремонтов и более 65 миллионов рублей на проведение капитальных ремонтов.

Более половины школ Минска получили паспорта готовности-7

Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:
Сейчас все учреждения образования активно готовятся к началу нового учебного года. Если брать Минск, то это более 700 учреждений образования, где проводится большая работа, чтобы подготовиться как следует.

Более половины школ Минска получили паспорта готовности-10

Все столичные школы должны получить паспорта готовности до 15 августа. Для этого необходимо завершить все ремонтные работы и полностью дооснастить помещения. На данный момент учреждения образования активно объезжают комиссии. Уже посетили свыше 180 школ и гимназий. Это 75 % от общего количества.

Более половины школ Минска получили паспорта готовности-13

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Все кабинеты должны быть приведены в надлежащее состояние, чтобы была отремонтирована ученическая мебель, приведено в надлежащее состояние игровое оборудование, если оно есть, надворное спортивное. И тому подобное. Значит, работы: пищеблок, обеденные залы отремонтированы, спортивный зал приведен в надлежащее состояние.

Более половины школ Минска получили паспорта готовности-16

К началу учебного года в Минске свои двери распахнут свыше 240 школ и гимназий. Впервые за парты сядут 22 тысячи ребят.

# Школы в Беларуси # общество # Андрей Стригельский # Юрий Фролов # Глеб Лавринович

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