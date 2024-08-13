Более половины школ Минска получили паспорта готовности

Больше половины столичных школ получили паспорта готовности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проведены масштабные работы.

Минск получил 5 школ после комплексного капремонта. Руководство столицы посетило несколько учреждений среднего образования. Так, школа № 53 по улице Леонида Беды после капитального ремонта практически готова. На проведение работ по обновлению учебных заведений и прилегающих территорий государством были выделены внушительные средства.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Более 60 миллионов рублей из городского бюджета направлено на проведение текущих ремонтов и более 65 миллионов рублей на проведение капитальных ремонтов.

Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:

Сейчас все учреждения образования активно готовятся к началу нового учебного года. Если брать Минск, то это более 700 учреждений образования, где проводится большая работа, чтобы подготовиться как следует.

Все столичные школы должны получить паспорта готовности до 15 августа. Для этого необходимо завершить все ремонтные работы и полностью дооснастить помещения. На данный момент учреждения образования активно объезжают комиссии. Уже посетили свыше 180 школ и гимназий. Это 75 % от общего количества.

Глеб Лавринович, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Все кабинеты должны быть приведены в надлежащее состояние, чтобы была отремонтирована ученическая мебель, приведено в надлежащее состояние игровое оборудование, если оно есть, надворное спортивное. И тому подобное. Значит, работы: пищеблок, обеденные залы отремонтированы, спортивный зал приведен в надлежащее состояние.