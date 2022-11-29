Более миллиарда людей страдают от дефицита витамина D. Чем опасен его недостаток?

Более миллиарда людей во всем мире страдают от дефицита витамина D. Основным источникам такого необходимого вещества считается солнце, и только 20 % поступает в наш организм вместе с продуктами.
Более миллиарда людей во всем мире страдают от дефицита витамина D. Основным источникам такого необходимого вещества считается солнце, и только 20 % поступает в наш организм вместе с продуктами.
Татьяна Рыбак, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Поскольку витамин играет очень важную роль в жизнедеятельности нашего организма… Если раньше считалось, что он влияет только на костную систему, то в настоящее время установлено, что витамин D влияет и на работу нервной системы, и на работу желудочно-кишечного тракта, и на работу сердечно-сосудистой системы. Это очень важно и для памяти, усвоения материала.
Стоит отметить, что длительное пребывание на солнце имеет много побочных эффектов. Это фотостарение кожи, ожоги, а активное солнце и вовсе может привести к развитию рака – меланомы, не говоря уже про такое опасное увлечение, как солярий. Если вы обнаружили нехватку этого витамина в вашем организме, обратитесь к врачу, чтобы грамотно восполнить его дефицит.
Татьяна Рыбак:
Нехватка витамина D влияет и на когнитивные функции человека. В результате дефицита витамина D может развиваться болезнь Альцгеймера, деменция, рассеянный склероз, многие аутоиммунные заболевания.
Как правило, признаки дефицита очень неспецифические. Пациенты жалуются на усталость, плохую концентрацию внимания, медленное заживление ран, перепады настроения и даже выпадение волос.
Татьяна Рыбак:
Установить, недостаток это или дефицит витамина D, мы можем, только сдав анализ крови, в котором мы увидим цифру, которая скажет о дефиците витамина D либо его недостатке. Если содержание витамина D в крови меньше 20, это говорит о дефиците. Если от 20 до 30 нанограмм на миллилитр, это говорит о недостатке.
Помимо медикаментозного лечения, специалисты советуют пересмотреть свой рацион. Чаще употреблять жирную рыбу и морепродукты, куриные или перепелиные яйца, молочные продукты, апельсиновый сок. К слову, все разновидности грибов вырабатывают витамин D под влиянием ультрафиолета, они тоже будут нелишними.
Помните: витамин D имеет колоссальное значение для нашего здоровья и работы всех его систем, но самостоятельно принимать биодобавки опасно. Грамотно подобрать дозировку может только врач на основании ваших анализов.
Татьяна Рыбак:
Передозировка витамином D считается очень токсичной для организма, поэтому, чтобы восстановить его до нормальных уровней, надо контролировать как цифру витамина D, так и уровень кальция. Только после назначения врач может рекомендовать вам, с какой кратностью контролировать показатели, и говорить сроки приема этого препарата, как долго и в какой дозировке его принимать.
*На правах рекламы.