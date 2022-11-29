Более миллиарда людей страдают от дефицита витамина D. Чем опасен его недостаток?

Более миллиарда людей во всем мире страдают от дефицита витамина D. Основным источникам такого необходимого вещества считается солнце, и только 20 % поступает в наш организм вместе с продуктами.

Татьяна Рыбак, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Поскольку витамин играет очень важную роль в жизнедеятельности нашего организма… Если раньше считалось, что он влияет только на костную систему, то в настоящее время установлено, что витамин D влияет и на работу нервной системы, и на работу желудочно-кишечного тракта, и на работу сердечно-сосудистой системы. Это очень важно и для памяти, усвоения материала.

Стоит отметить, что длительное пребывание на солнце имеет много побочных эффектов. Это фотостарение кожи, ожоги, а активное солнце и вовсе может привести к развитию рака – меланомы, не говоря уже про такое опасное увлечение, как солярий. Если вы обнаружили нехватку этого витамина в вашем организме, обратитесь к врачу, чтобы грамотно восполнить его дефицит. Татьяна Рыбак:

Нехватка витамина D влияет и на когнитивные функции человека. В результате дефицита витамина D может развиваться болезнь Альцгеймера, деменция, рассеянный склероз, многие аутоиммунные заболевания.

Как правило, признаки дефицита очень неспецифические. Пациенты жалуются на усталость, плохую концентрацию внимания, медленное заживление ран, перепады настроения и даже выпадение волос. Татьяна Рыбак:

Установить, недостаток это или дефицит витамина D, мы можем, только сдав анализ крови, в котором мы увидим цифру, которая скажет о дефиците витамина D либо его недостатке. Если содержание витамина D в крови меньше 20, это говорит о дефиците. Если от 20 до 30 нанограмм на миллилитр, это говорит о недостатке.

Помимо медикаментозного лечения, специалисты советуют пересмотреть свой рацион. Чаще употреблять жирную рыбу и морепродукты, куриные или перепелиные яйца, молочные продукты, апельсиновый сок. К слову, все разновидности грибов вырабатывают витамин D под влиянием ультрафиолета, они тоже будут нелишними.