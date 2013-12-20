В Гродно сотни лиственных деревьев из-за паразитирующей омелы даже зимой остаются зелеными

Новости Беларуси. В Гродно сотни лиственных деревьев даже зимой остаются зелеными. И дело не в теплом климате. Многолетние исполины подвергаются атаке паразитирующей омелы. И если еще несколько лет назад небольшие шарообразные зеленые кусты были редким явлением, то сегодня их уже десятки на одной только кроне. Как результат – дерево часто болеет, а вскоре и вовсе погибает. И такая картина по всей стране.

Жители одного из микрорайонов Гродно вот уже несколько лет пытаются решить на их взгляд экологическую проблему. Сотни деревьев, которыми всегда славились их улицы, медленно, но верно погибают. Виной всему паразитирующее растение омела. Кустарник за последний год появился в кронах практически всех лип, берез и даже садовых груш.

Любовь Ярошевич:

Березы вот в этом году заразились, уже в следующем году точно погибнут. Вот эти липы, здесь большая липовая аллея была, половины уже нет. Создает очень большие проблемы, потому что деревья жалко.

К сожалению, омела стала проблемой не только одного микрорайона. Практически во всем областном центре можно увидеть зеленые наросты на кронах деревьев. Как утверждают специалисты, такое соседство негативно сказывается на растениях. Они чаще болеют и, как результат, срок жизни сокращается почти вдвое. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, работники местного «Зеленстроя» стараются избавляться от паразита при обрезке деревьев.

Надежда Суровец, начальник бюро ландшафтных архитекторов унитарного предприятия «Гроднозеленстрой»:

Единственный метод борьбы – это санитарная обрезка. Проводим периодически, в основном в осеннее, весеннее время. Если видим, что очень пораженное дерево, то делаем обрезку вне очереди.

Правда, эффект от такой работы малозаметен. Пока не существует эффективного способа борьбы с омелой. Ведь, если сегодня удалить ее чисто механически, нет гарантии, что завтра она не появится на том же дереве. Ведь основными переносчиками семян омелы являются птицы.

Чтобы исправить ситуацию, по мнению многих специалистов, нужно кардинально поменять отношение к паразитирующему растению. То есть с ней нужно не бороться, а использовать во благо. Омела – это фактически деньги на дереве. Ее целебные свойства известны еще с древних времен. В странах Западной Европы растение активно применяют при лечении гипертонии и даже онкозаболеваний. В Беларуси пока никаких исследований не проводили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Созинов, заведующий кафедрой ботаники Гродненского государственного университета имени Я. Купалы:

Если бы, конечно, наши фармацевты ввели ее в фармокопию, сделали официальным научным фармокопийным видом, выяснили ее свойства, что они очень лекарственные, отрегулировали, я думаю, люди при сборе очень быстро. Тогда проблема с численностью будет решена.

При этом проводить такие исследования необходимо как можно быстрее. Ведь омела, когда-то характерная только для запада Беларуси, сегодня из-за потепления активно распространяется и на восток. А через год-два под угрозой окажутся зеленые насаждения всей страны.