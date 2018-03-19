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Более 860 грузовиков ожидают выезда на белорусско-литовской границе

19 марта 2018 08:20
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Новости Беларуси. По состоянию на 10:00 19 марта на белорусско-литовской границе ожидают выезда из РБ более 860 грузовиков.  

Более 860 грузовиков ожидают выезда на белорусско-литовской границе-1

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь (Привалка)  

Как сообщает Госпогранкомитет, въезда в Литву ожидают более 100 грузовиков в «Котловке», больше 190 – в «Привалке», свыше 210 – в «Беняконях», не менее 360 – в пункте пропуска «Каменный Лог».  

Более 860 грузовиков ожидают выезда на белорусско-литовской границе-4

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь (Бенякони)  

В очереди на выезд из Беларуси в Латвию стоят более 150 грузовиков в «Урбанах» и более 170 грузовых автомобилей в «Григоровщине».  

Более 860 грузовиков ожидают выезда на белорусско-литовской границе-7

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь (Григоровщина)  

Количество ожидающих машин на границе с Литвой и Латвией уменьшилось. В 6:00 выезда на белорусско-литовской границе ожидали более 960 фур, а на белорусско-латвийской – 360.  

На въезде в Польшу стоят 60 грузовиков, на украинской границе очередей нет.  

# общество # Очереди на границе Беларуси

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