Более 860 грузовиков ожидают выезда на белорусско-литовской границе

Новости Беларуси. По состоянию на 10:00 19 марта на белорусско-литовской границе ожидают выезда из РБ более 860 грузовиков.

Как сообщает Госпогранкомитет, въезда в Литву ожидают более 100 грузовиков в «Котловке», больше 190 – в «Привалке», свыше 210 – в «Беняконях», не менее 360 – в пункте пропуска «Каменный Лог».

В очереди на выезд из Беларуси в Латвию стоят более 150 грузовиков в «Урбанах» и более 170 грузовых автомобилей в «Григоровщине».

Количество ожидающих машин на границе с Литвой и Латвией уменьшилось. В 6:00 выезда на белорусско-литовской границе ожидали более 960 фур, а на белорусско-латвийской – 360.

На въезде в Польшу стоят 60 грузовиков, на украинской границе очередей нет.