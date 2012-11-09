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Более 800 пешеходов-нарушителей ГАИ Минска поймала за сутки

09 ноября 2012 17:21
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Новости Минска. Операция «Пешеход» проследила аварийную тенденцию. 800 нарушений в сутки! С такой скоростью минчане и гости столицы уже привыкли идти на риск. Как отметили стражи дорог, без оглядки пересекать трассу там, где впору проезжать автомобилистам, уже стало делом привычки. Пешеходов не пугают ни штрафы, ни роковые последствия.

Руслан Тагиров, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Правонарушения среди пешеходов - это переход дорогу в неустановленом месте, а также переход дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный, запрещающий для них сигнал светофора.

Тем не менее, сами участники дорожного движения результатом работы вот таких манёвренных рейдовых групп остались довольны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # ГАИ

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