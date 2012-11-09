Слушатели Института государственной службы в рамках учебных занятий посетили Музей белорусской государственности

Новости Беларуси. Изучить историю современной Беларуси не по учебникам, а по реальным экспонатам. У слушателей Института госслужбы 9 ноября – выездной урок.

В Музее белорусской государственности управленцы увидели образцы госнаград, материалы республиканских референдумов и даже первые указы президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Волк, слушатель Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Тот опыт, который мы приобретаем здесь, благодаря таким вот выездным занятиям, он огромен. Потому что мы общаемся с конкретными руководителями, которые передают нам свой опыт, которые нас в определенном плане наставляют.

Николай Щёкин, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Это не просто экскурсия. Это учеба, которая укрепляет доверие к Институтам государства, которая побуждает лучше работать, действовать активно, более эффективно, гражданственно.