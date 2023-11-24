«Это гордость нашей республики». Алексей Богданов рассказал о ТЦ «Столица»

Нас пытались захватить, разрушить, растоптать. Отобрать земли, разделить народ и лишить веры. Мы выстояли и продолжаем развиваться, даже в тисках западного давления. В проекте «Крокi Незалежнасцi» на СТВ рассказываем о том, как Беларусь развивается, планомерно выстраивает сильную экономику, культивирует сельское хозяйство, обеспечивает продовольственную безопасность.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Здесь представлена практически все белорусские бренды. И это гордость нашей республики. Здорово, что это расположено именно в столице, в центре нашей Родины. Много было сделано для того, чтобы привлечь сюда максимальное количество белорусских производителей. Сюда приходят иностранные делегации и восхищаются тем, что в Беларуси такой богатый ассортимент товаров как продовольственных, так и непродовольственных. Сюда приходить всегда приятно. Здесь звучит белорусская музыка, здесь белорусский орнамент, чувствуешь себя как дома.

Белорусское продовольствие всегда славится своей натуральностью, мы сохранили ГОСТ, сохранили те подходы, которые обеспечивают здоровье нации. Мы движемся вперед всегда. Только на продовольственном экспорте мы заработали более 8 миллиардов долларов США.

Выживали как могли. Какой была Беларусь после распада СССР – подробности здесь.

Евгений Пустовой:

А белорусские продуктовые товары на сколько процентов наши?