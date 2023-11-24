Азарёнок: не хочет большая часть мира этих поганых, либеральных правил. И мы не будем по ним играть

Григорий Азаренок, СТВ:

Не хочет большая часть мира больше этих поганых, либеральных, грязных, ублюдочных правил. И мы, конечно же, не будем по ним играть. Страны сильной воли, которые мы перечисляли, открыто поднимают знамя. Ну а мы были первыми.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Да, мы это сделали. 1994-й, потом 2020 год. Сорос до сих пор, наверное, помнит тех, кто его окружал. Этот разворот, когда Президент отказался с ним вести переговоры.

Григорий Азаренок:

Я помню Сороса. Точнее, не я помню, отец мне рассказывал: Сорос здесь еще расхаживал еще в 1993 году. Он расхаживал здесь как хозяин. И пришел на студию, где работал молодой кинематографист, мой отец. И так посмотрел, похвалил: о, это гуд, гуд. Отец тогда уже бы правильных убеждений, он хотел морду набить, но подумал, что лучше будет это делать фильмами. Потом пришел Александр Григорьевич Лукашенко, и Сороса выперли отсюда под зад ногой.

Евгений Пустовой:

Мы удивляемся, что у нас много таких журналистов было, которые работали на западную повестку. Дело в том, что я сам проходил через этот конвейер... <...> создавал за деньги Сороса учебные курсы. Ты приезжаешь, с тобой работают, учат журналистике на американский или на британский манер. А потом выведывают, как ты относишься к власти, начинают по ушам ездить, что такое настоящая журналистика и так далее. Готовили уже тогда. Это был конец 1990-х, 2000-е годы. Готовили, потому что журналиста подготовь и не надо тысячи штыков. Хватит 10 перьев. А конфликты показывают, что война за человеческий разум. Потом оправдывайся. Делаешь правильно – оправдывайся. Умеют создавать инфобучи, потом доказывают, что ты не верблюд, ты не агрессор и так далее. Правда, потом время ставит все по своим местам, все точки над белорусской і. Но надо время. А ведь многие страны не выдержали, не дождались. И что произошло? Цветущие оазисы превращались в пепел.

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