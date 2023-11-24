Сохранили своё во всём. Вот почему белорусам никогда не будут страшны голод и дефицит

Нас пытались захватить, разрушить, растоптать. Отобрать земли, разделить народ и лишить веры. Мы выстояли и продолжаем развиваться, даже в тисках западного давления. В проекте «Крокi Незалежнасцi» на СТВ рассказываем о том, как Беларусь развивается, планомерно выстраивает сильную экономику, культивирует сельское хозяйство, обеспечивает продовольственную безопасность.

Голод и засуха – это белорусов не касается. Мы так далеки от всего, но нам близко, как своя вышиванка, наше качество. А теперь что называется надо авторитет пробы ГОСТа сохранить. Сохранили свое во всем. Но все начиналось с сельского хозяйства.