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Сохранили своё во всём. Вот почему белорусам никогда не будут страшны голод и дефицит

24 ноября 2023 19:33
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Нас пытались захватить, разрушить, растоптать. Отобрать земли, разделить народ и лишить веры. Мы выстояли и продолжаем развиваться, даже в тисках западного давления. В проекте «Крокi Незалежнасцi» на СТВ рассказываем о том, как Беларусь развивается, планомерно выстраивает сильную экономику, культивирует сельское хозяйство, обеспечивает продовольственную безопасность.

Голод и засуха – это белорусов не касается. Мы так далеки от всего, но нам близко, как своя вышиванка, наше качество. А теперь что называется надо авторитет пробы ГОСТа сохранить. Сохранили свое во всем. Но все начиналось с сельского хозяйства.

Новейшие технологии в сельском хозяйстве. Как Беларуси удалось преодолеть бедные 90-е и наладить производство – подробности здесь.

Сохранили своё во всём. Вот почему белорусам никогда не будут страшны голод и дефицит-1

Перед глазами фотография первых лет президентства Лукашенко. Первый в кругу людей на полесском поле. В этом весь Лукашенко. Он среди народа в поле. В этом гармония нашей белорусской модели развития. Не все понимают, многие недооценивают.

Сохранили своё во всём. Вот почему белорусам никогда не будут страшны голод и дефицит-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Чарка і шкварка, как говорится в народе, нужна ежедневно. Можно на эту тему сколько угодно сарказм высказывать, кто-либо высказывает. Но это первоочередная потребность любого человека, независимо от места проживания.

Не стоит забывать, что у понятия «культура» два автохтонных смысла. Культура – как процесс возделывания поля, и культура – как процесс «возделывания» себя внутреннего. Чтобы сохранить себя, надо сохранить любовь к своей земле.

Подробности в видео.

# Государственная политика # общество # Алексей Богданов # Евгений Пустовой # Фотофакт

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