Более 770 молодых специалистов пополнили медучреждения Минской области

Более 770 молодых специалистов распределены в медучреждения Минской области. Наиболее востребованы акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи общей практики и хирурги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, ряды Березинской центральной больницы пополнили 20 медиков. О первых рабочих буднях молодых специалистов – в сюжете Дарьи Авсюк.

Виктория Каравая всегда мечтала стать медсестрой, чтобы помогать людям. Пример для нее – старший брат. Он также работает в медицине. Сама девушка родом из Березино, а профессии обучалась в Борисовском медколледже. Еще при поступлении взяла целевое направление в Березинскую центральную районную больницу. И впереди у нее три года отработки.

Виктория Каравая, медицинская сестра Березинской центральной районной больницы:

В мои обязанности входят всякие процедуры: уколы, капельницы, раздача таблеток, вести журналы, учет пациентов. Если есть какие-то вопросы, то все помогают, если у меня что-то не получается, то тоже показывают, помогают, объясняют.

Первые рабочие будни и у врача отделения анестезиологии и реанимации Виталия Клевца. К своей профессиональной цели он шел еще со школы. Теперь на его плечах огромная ответственность. Во время операции необходимо грамотно подобрать препарат и дозировку, а также контролировать деятельность всех систем и органов пациента. И права на ошибку здесь нет.

Виталий Клевец, врач-анестезиолог-реаниматолог Березинской центральной районной больницы:

Коллектив тут хороший, мне понравилось. У меня была стажировка, мне все объяснили, что и как, показали полностью всю больницу, рассказали, где какие отделения, показали оборудование, которое здесь есть. Потому что не во всех больницах оно одинаковое. Помогают, мне нравится. Нужно всегда учиться, учиться и учиться, потому что информации очень много и каждому пациенту нужен свой индивидуальный подход.