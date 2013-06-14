Влияет ли смена фамилии на судьбу человека?

Новости Минска. Самый простой способ сделать вашего ребенка счастливым - дать ему фамилию Счастливый. Но как быть, если ребенок вырос, но вот счастливым быть не хочет?

Мойсеенок-Сурма - так звучит фамилия студентки Екатерины в социальных сетях. Некоторые одногруппники недоумевают, ведь в университетском журнале девушка записана только как Мойсеенок. Ключ к разгадке - в семейных взаимоотношениях.

Екатерина Мойсеенок:

Своего родного отца я увидела в первый раз на фотографии ксерокопии паспорта. С рождения я его не знаю, мы не говорили даже по телефону. Для меня родной отец - это человек, за которого вышла моя мама замуж, когда мне было 5 лет.

Едва ли не единственное, что осталось у Екатерины от биологического отца - фамилия. Более 20 лет незамысловатое существительное напоминало о нем. Теперь же девушка хочет полностью откреститься от рода отца.

Екатерина Мойсеенок:

Мне гораздо приятнее будет жить с фамилией моего отчима, чем носить фамилию родного отца. Тем более, что все родственники моего отчима принимают меня, как родного человека. Мы даже похожи со вторым мужем моей мамы, и внешне, и по характеру.

Екатерина убеждена, что быть Мойсеенок нет смысла, ведь это фамилия чужого для нее человека. Девушку поддерживает мать. Да и отчим рад желанию падчерицы взять его фамилию.

Екатерина Мойсеенок:

Мне хотелось бы узнать, могу ли я сменить фамилию, как долго займет этот процесс времени и что для этого нужно...

100 лет назад шанс изменить свою фамилию у Екатерины был бы нулевой. Существовал лишь один путь - писать прошение на высочайшее имя и ждать ответа, который, как правило, был отрицательным. Великая Октябрьская изменила не только ход истории, но и множество фамилий…

Олег Усачев:

Цитирую дословно стихотворение тех времен:

«...Пойду я в контору «Известий», внесу восемнадцать рублей

И там навсегда распрощаюсь с фамилией прежней своей.

Козловым я был Александром, а больше им быть не хочу!

Зовите Орловым Никандром, я деньги за это плачу.

Быть может, с фамилией новой судьба моя станет иной

И жизнь потечет по-иному, когда я вернуся домой…»

Действительно, 4 марта 1918 года Владимир Ленин своим декретом «О праве граждан изменять свои фамилии и прозвища» упростил процедуру изменения фамилии донельзя. Положения и правила впоследствии неоднократно корректировались, но не принципиально.

В Беларуси сегодня изменить фамилию, что называется, как замуж выйти. В общем, дорога идет через ЗАГС.

Наталья Филимонова, начальник ЗАГСа Московского района:

Заявление проходит 3 инстанции: проверка проводится органами внутренних дел, разрешение дается Главным управлением юстиции и Мингорисполкомом. Если человек имеет какие-то задолженности, штрафы, которые по сегодняшний день не оплачены, это является основанием для отказа.

Однако на практике, говорят в ЗАГСе, бывает около 3 отказов в смене фамилии за год. Капля в море… На рассмотрение заявления отводится ни много ни мало месяц.

Вот как выглядит тройка наиболее популярных запросов при смене:

«Желание носить общую с супругом фамилию при вступлении в брак», «Возвращение женщиной своей добрачной фамилии при разводе», «Изменение фамилии родного отца на фамилию отчима».

Среди причин довольно часто указывают и неблагозвучность фамилии. Ее каждый для себя определяет сам. Так, на днях люди с фамилией Карась, Петух, Козел решили избавиться от такой отметки в документах. Однако не все обладатели необычных фамилий так категоричны….

Виктория Дуля:

Моя фамилия мне очень нравится, несмотря на нелепость звучания, на различные шутки, одногруппники очень часто шутят... Так в народе раньше называли дерево инжир. Также мне известно, что раньше слово «дуля» означало «груша».

Да и потом, несуразный фонетический набор часто создает комические ситуации. А ведь смех повышает иммунитет, успокаивает и побеждает стресс….

Виктория Дуля:

На риторике преподаватель неправильно прочитала мою фамилию, прозвучало, как дуло. Было очень смешно, вся аудитория смеялась, и я вместе с ними. Моя фамилия очень хорошо, быстро запоминается... Менять свою фамилию я не хочу, возможно, очень сильно подумаю, когда буду выходить замуж.

Кстати, живи Вика в Советские времена, с такой фамилией в космонавты ей был бы закрыт путь… Согласитесь, можно герою вручить вместо звезды героя - дулю… Но вот дуле вручить звезду - это уже нонсенс.

Исторический факт: болгарин Какалов перед тем, как полететь в космос, стал Ивановым, а поляк Хермашевский превратился в Гермашевского.

Неблагозвучность, труднопроизносимость, негативное отношение к предкам - это еще можно понять. Но как понять людей, которые желают изменить свою фамилию по совету астролога, хироманта или ясновидящего? Таких, кстати немало…

Екатерина Мойсеенок:

Еще хотелось бы узнать, может быть, как-то измениться моя судьба в связи с тем, что я изменю свою фамилию....

Александр Дубовиков, биоэнерготерапевт:

Когда человек меняет фамилию, получается он самостоятельно, по собственной воле, отключается от эгрегора своей семьи, своего рода. Это может несколько запутать его судьбу, поскольку он переподключается к эгрегору другого сообщества.

Эгрегор - энерго-информационная сущность, которая создается группой людей.

Род, к которому присоединяется энергетически человек, сменив фамилию, включает в себя ряд пороков и достоинств. Поэтому можно получить в качестве бонуса как отдельные несовершенства, так и добродетели.

Александр Дубовиков, биоэнерготерапевт:

Никто не может гарантировать, что человек, подключаясь к эгрегору другому, выбирает себе судьбу лучшую. Он может сломать естественный, заложенный для него заранее ход событий.

Однако жизнь некоторых людей становится положительной и яркой даже из-за смены одной буквы в фамилии. Так, например, в паспорте украинской певицы Русланы Писанки значилось - Писанко, в конце вместо «о» стало «а». Один из самых распространенных методов, которым пользуются астрологи - при анализе влияния на человека новой фамилии - нумерологический. За помощью можно также обратиться к специалистам по биолокации. Не стоит сбрасывать со счетов и собственную интуицию.

Интересные факты о фамилиях:

Самая длинная в мире фамилия у жителя города Стамбула (Турция). В ней 43 буквы.

Самая популярная в мире фамилия - Ли. Смирновы на девятом месте.

Каждый десятый житель Швеции носит фамилию Андерсон.

Согласно исследованиям психологов, для успешной карьеры необходимо иметь общие буквы с фамилией начальника.

Неблагозвучным фамилиям мы обязаны, как ни странно, помещикам. Именно они после отмены крепостного права в 1861 году стали своим крестьянам давать фамилии. Многие ради смеха придумывали позаковыристей. Каждый норовил перещеголять соседа. Вот и появились на Руси Слюнтяевы, Дураковы, Сиськины, Рожи, Хари и даже Дебиловы...

Выясним, как относятся минчане к неблагозвучности. Сначала мы спросили у женщин, взяли бы они фамилию будущего мужа Тупица при регистрации брака?

Минчане:

Все зависит от того, как бы относилась к своему будущему мужу, если исходить из того, что брак по любви, то, конечно же, ну, что делать. Были бы все тупицы...

Я бы не за что не взяла такую фамилию, потому что она неблагозвучна.

А зачем комплексы чтобы развивались у всех? Я бы даже ему посоветовала поменять фамилию.

Реакция мужчин на не сильно отличалась от женской.

Минчане:

Я бы сменил фамилию, потому что у нас в обществе принято встречать по одежке, по фамилии, и когда у человека фамилия Тупица, то это вызывает не очень хорошие реакции.

Я стал бы менять, потому что в жизни много проблем, если имя, допустим, плохое, то же самое, если Вася Пупкин взять, будут в школе 100 % издеваться.

Не место или фамилия, или что-нибудь такое красят человека, а человека красят его дела. Как Господь сделал, так пусть и будет. Тупица значит Тупица. А, может быть, как раз, наоборот, тупицами будут обзывать очень умных людей. На примере какого-то человека, который чего-то добился с такой фамилией.

Возможно, если бы все знали о подобных фактах, то были бы осторожнее в своих оценках. Кстати, менять фамилию можно неограниченное количество раз, лимита в данном случае не существует. Но, скорее всего, неоднократные фамильные игры вызовут интерес контролирующих органов, от которых, как мы говорили выше, много зависит…

А вообще, ваша жизнь удалась, если вашу фамилию однажды зашифруют в кроссворды или сканворды, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.