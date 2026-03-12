Кабинет МРТ оборудовали в Новополоцкой ЦГБ

Здоровье нации – главный ориентир белорусской медицины. Система здравоохранения развивается, обновляется и усиливает свои возможности. Только в 2025‑м в стране ввели 17 новых объектов, а больницы получили современное оборудование – ангиографы, КТ и МРТ. Одно из заметных обновлений в Новополоцкой центральной городской больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь открылся новый кабинет магнитно-резонансной томографии. Для города и десяти районов области это серьезный шаг вперед. Теперь к компьютерной томографии добавляется полноценная МРТ-диагностика – точная, информативная, незаменимая при сложных клинических случаях.

Елена Заяц, заведующая рентгеновским отделением Новополоцкой центральной городской больницы:

МРТ – это принципиально иной аппарат. Он не противоречит КТ, он дополняет, помогает глубже изучить любую патологию. В МРТ используется магнитное поле, оно абсолютно безопасно и безвредно для человека. И, используя технологии МРТ, мы можем более детально исследовать патологию головного мозга, спинного мозга, позвоночника, мягких тканей, связок, суставов. МРТ является золотым стандартом в исследовании патологии органов брюшной полости и малого таза. Лучше нет ничего.

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

Данный аппарат был поставлен в рамках кредитной линии Китайской Народной Республики. Большое спасибо Министерству здравоохранения, которые определили и направили данный аппарат в Новополоцкую центральную городскую больницу. Это еще раз показывает на то, сколько сегодня государством делается в здравоохранении, какие ресурсы направляются для того, чтобы эта помощь была вовремя, качественной, доступной и, конечно же, своевременной.