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В Беларуси завершился сезон заготовки берёзового сока. Четверть реализовали напрямую людям

11 мая 2022 09:37
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Новости Беларуси. В Беларуси завершен сезон заготовки березового сока. У населения он пользовался повышенным спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси завершился сезон заготовки берёзового сока. Четверть реализовали напрямую людям-1

Четверть объемов лесхозы напрямую реализовали людям. Оставшаяся часть отправлена перерабатывающим предприятиям. Всего было собрано свыше 12 тысяч тонн полезного напитка. Это на 6,5 % больше, чем в 2021 году.

# Березовый сок # общество # Фотофакт

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