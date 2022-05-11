В Беларуси завершился сезон заготовки берёзового сока. Четверть реализовали напрямую людям

Новости Беларуси. В Беларуси завершен сезон заготовки березового сока. У населения он пользовался повышенным спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверть объемов лесхозы напрямую реализовали людям. Оставшаяся часть отправлена перерабатывающим предприятиям. Всего было собрано свыше 12 тысяч тонн полезного напитка. Это на 6,5 % больше, чем в 2021 году.