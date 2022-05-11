Дети на санках везут больную мать. В Национальном художественном музее открылась выставка картин о войне

Новости Беларуси. Зверства палачей. Боль и безысходность. Эти произведения пронизаны ужасами геноцида. Выставка «Никогда больше!» в художественном музее – крик души классиков, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. В каждом из них война оставила свой осколок. Запах сожженной Родины ребенок войны Василий Шарангович впитал навсегда. Его серия «Памяти огненных деревень» – без единого карателя, но говорит сама за себя. Кровавый красный – ад фашистов, пламя, которое погасило тысячи жизней. Черный – знак беды.

Надежда Усова, старший научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Прочитав книгу Алеся Адамовича «Памяти огненных деревень», он решил создать цикл иллюстраций к трагедии Хатыни, но постепенно этот цикл оторвался от книги и стал самостоятельной серией из девяти работ, самая знаменитая из которых – «Хатынский набат». Василий Шарангович был в Хатыни, все это прочувствовал. Очень сильно эмоционально воздействует на посетителя, на зрителя.

Еще одно дитя войны – Георгий Поплавский. Его недетская графика пронзает сердце. Цикл литографий «Время длинных ножей» символичен. Почти так Гитлер назвал одну из своих акций, когда уничтожил восставших против него соратников – «Ночь длинных ножей». Время оккупации, лютой мести и бесчеловечности, художник обличает акварелью и тушью. Гротеск насквозь. Блицкриг под барабанную дробь и последняя колыбельная.

Надежда Усова:

Например, этот лист – «Русский мех». Здесь показан немец, который пришел грабить. Он собирает меха и как бы демонстрирует свою добычу, свои трофеи. Это «Прогулка», которая показывает, как победоносно, с литаврами и барабанами, вроде бы проходит фашизм с этими псами, овчарками. Шествие, вроде бы победоносное, врага по нашей земле, и мы знаем, чем это закончилось.

В оковах смерти. В Минском гетто погибла мать, жена, дети художника Лазаря Рана. Накануне войны он был командирован в Москву и не смог вернуться в оккупированный Минск. Чувство вины, роковой несправедливости терзало всю жизнь. Серия «Минское гетто» – обугленные грани трагедии, незажившая рана. В послевоенные годы эти работы приобрела дрезденская картинная галерея. Они создавались на основе воспоминаний 13 узников, чудом оставшихся в живых из 150 тысяч евреев. Каждый лист переворачивает сознание.

Надежда Усова:

Называется «Больная мать». Дети на санках везут обессиленную, больную мать, и понятно, что, наверняка, она обречена, как и все узники гетто. Но человеческая надежда продолжает жить. И «Реквием» – это еврейский музыкант со скрипкой, который закончил игру, эту трагическую песню, посвященную узникам гетто. Он склонился в памяти о своих собратьях, о своих людях.

«Цифры на сердце». Горе миллионов советских людей оплакивают полотна Михаила Савицкого. Суровый стиль, масштаб. Глубина. Фронтовик, узник концлагеря Дахау по-другому не мог. Между жизнью и смертью. Именно его картина «Казнь» стала эпиграфом к выставке. Одна из страниц серии «Беларусь партизанская», которую венчает известная «Мадонна». Сельчане застыли в ожидании публичной казни и больше никогда не увидели рассвет.

Надежда Усова:

Вроде бы мы видим здесь пять человек, но на самом деле их шесть, потому что здесь беременная женщина. Лица их трагичны и понятно, что они жертвы, но в тоже время они сдержаны, и видно, что они знают, что будут отмщены.

Совместно с Генпрокуратурой сотрудники музея подготовили презентацию. Каждый посетитель может окунуться в страшное лихолетье, пролистать кадры хроники, увидеть разрушенный Минск глазами художников и ощутить геноцид по отношению к культуре. Описи вывезенных немцами сокровищ – свидетельства преступлений. Из трех тысяч шедевров картинной галереи в Германии оказались две с половиной. И лишь 500 вернулись на родину.