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Дети на санках везут больную мать. В Национальном художественном музее открылась выставка картин о войне

11 мая 2022 09:52
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Новости Беларуси. Зверства палачей. Боль и безысходность. Эти произведения пронизаны ужасами геноцида. Выставка «Никогда больше!» в художественном музее – крик души классиков, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. В каждом из них война оставила свой осколок. Запах сожженной Родины ребенок войны Василий Шарангович впитал навсегда. Его серия «Памяти огненных деревень» – без единого карателя, но говорит сама за себя. Кровавый красный – ад фашистов, пламя, которое погасило тысячи жизней. Черный – знак беды.

Дети на санках везут больную мать. В Национальном художественном музее открылась выставка картин о войне-1

Надежда Усова, старший научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Прочитав книгу Алеся Адамовича «Памяти огненных деревень», он решил создать цикл иллюстраций к трагедии Хатыни, но постепенно этот цикл оторвался от книги и стал самостоятельной серией из девяти работ, самая знаменитая из которых – «Хатынский набат». Василий Шарангович был в Хатыни, все это прочувствовал. Очень сильно эмоционально воздействует на посетителя, на зрителя.

Дети на санках везут больную мать. В Национальном художественном музее открылась выставка картин о войне-4

Еще одно дитя войны Георгий Поплавский. Его недетская графика пронзает сердце. Цикл литографий «Время длинных ножей» символичен. Почти так Гитлер назвал одну из своих акций, когда уничтожил восставших против него соратников – «Ночь длинных ножей». Время оккупации, лютой мести и бесчеловечности, художник обличает акварелью и тушью. Гротеск насквозь. Блицкриг под барабанную дробь и последняя колыбельная.

Дети на санках везут больную мать. В Национальном художественном музее открылась выставка картин о войне-7

Надежда Усова:
Например, этот лист – «Русский мех». Здесь показан немец, который пришел грабить. Он собирает меха и как бы демонстрирует свою добычу, свои трофеи. Это «Прогулка», которая показывает, как победоносно, с литаврами и барабанами, вроде бы проходит фашизм с этими псами, овчарками. Шествие, вроде бы победоносное, врага по нашей земле, и мы знаем, чем это закончилось.

Дети на санках везут больную мать. В Национальном художественном музее открылась выставка картин о войне-10

В оковах смерти. В Минском гетто погибла мать, жена, дети художника Лазаря Рана. Накануне войны он был командирован в Москву и не смог вернуться в оккупированный Минск. Чувство вины, роковой несправедливости терзало всю жизнь. Серия «Минское гетто» – обугленные грани трагедии, незажившая рана. В послевоенные годы эти работы приобрела дрезденская картинная галерея. Они создавались на основе воспоминаний 13 узников, чудом оставшихся в живых из 150 тысяч евреев. Каждый лист переворачивает сознание.

Дети на санках везут больную мать. В Национальном художественном музее открылась выставка картин о войне-13

Надежда Усова:
Называется «Больная мать». Дети на санках везут обессиленную, больную мать, и понятно, что, наверняка, она обречена, как и все узники гетто. Но человеческая надежда продолжает жить. И «Реквием» – это еврейский музыкант со скрипкой, который закончил игру, эту трагическую песню, посвященную узникам гетто. Он склонился в памяти о своих собратьях, о своих людях.

Дети на санках везут больную мать. В Национальном художественном музее открылась выставка картин о войне-16

«Цифры на сердце». Горе миллионов советских людей оплакивают полотна Михаила Савицкого. Суровый стиль, масштаб. Глубина. Фронтовик, узник концлагеря Дахау по-другому не мог. Между жизнью и смертью. Именно его картина «Казнь» стала эпиграфом к выставке. Одна из страниц серии «Беларусь партизанская», которую венчает известная «Мадонна». Сельчане застыли в ожидании публичной казни и больше никогда не увидели рассвет.

Дети на санках везут больную мать. В Национальном художественном музее открылась выставка картин о войне-19

Надежда Усова:
Вроде бы мы видим здесь пять человек, но на самом деле их шесть, потому что здесь беременная женщина. Лица их трагичны и понятно, что они жертвы, но в тоже время они сдержаны, и видно, что они знают, что будут отмщены.

Дети на санках везут больную мать. В Национальном художественном музее открылась выставка картин о войне-22

Совместно с Генпрокуратурой сотрудники музея подготовили презентацию. Каждый посетитель может окунуться в страшное лихолетье, пролистать кадры хроники, увидеть разрушенный Минск глазами художников и ощутить геноцид по отношению к культуре. Описи вывезенных немцами сокровищ – свидетельства преступлений. Из трех тысяч шедевров картинной галереи в Германии оказались две с половиной. И лишь 500 вернулись на родину.

Дети на санках везут больную мать. В Национальном художественном музее открылась выставка картин о войне-25

Надежда Усова:
Здесь мы видим Слуцкие пояса, их 48 штук было, они были вывезены, но, к сожалению, до сих пор не найдены. Это огромное богатство белорусского народа, которое, к сожалению, было утрачено в годы войны. Перед нами уникальный экспонат – мраморная скульптура, называется «Меркурий со свирелью». Вы видите, что она ранена. Ранена так же, как и человек. Фашисты хотели вывезти ее в Германию, но она оказалась настолько тяжелой, что они просто не могли ее поднять, чтобы увезти. И она чудом уцелела от довоенной коллекции.

Выставка продлится до 5 июля. Чтобы помнили и ценили подвиг каждого четвертого.

# Выставки в Минске # общество # Надежда Усова # Василий Шарангович # Георгий Поплавский # Лазарь Ран # Михаил Савицкий # Фотофакт

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