Более 600 резервистов призовут в Беларуси для участия в военных сборах

Новости Беларуси. В Беларуси начался второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в военных сборах призовут более 600 резервистов.
Новости Беларуси. В Беларуси начался второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в военных сборах призовут более 600 резервистов.
Цель проверки – определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями, оценить умение выполнять поставленные задачи. Завершится контроль проведением штабных тренировок и тактико-специальных учений.
Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны:
К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, воинские части боевого и технического обеспечения. Завершится проверка проведением штабных тренировок и тактико-специальных учений.
Напомним, первый этап проверки Вооруженных Сил проходил весной 2018 года. Тогда из резерва были отозваны почти 2 тысячи молодых людей.