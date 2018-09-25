Более 600 резервистов призовут в Беларуси для участия в военных сборах

Новости Беларуси. В Беларуси начался второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в военных сборах призовут более 600 резервистов.

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны:

К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, воинские части боевого и технического обеспечения. Завершится проверка проведением штабных тренировок и тактико-специальных учений.

Напомним, первый этап проверки Вооруженных Сил проходил весной 2018 года. Тогда из резерва были отозваны почти 2 тысячи молодых людей.