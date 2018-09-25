«Стиралку», которую не остановить, купила минчанка. Магазин может ремонтировать и продавать некачественную технику?

Новости Беларуси. Кто заставляет современных женщин возвращаться к истокам и стирать вручную, рассказываем в программе «Добро пожаловаться». В очередной борьбе за чистоту белорусского бизнеса. В нашем сюжете – о технике обмана. 1851 год. Американец Джеймс Кинг изобрёл первую стиральную машину. Устройство напоминало деревянную бочку на колёсах, с вращающимся цилиндром. Стирка с помощью такой машинки требовала немалых физических усилий: хозяйкам приходилось вращать барабан собственноручно в течение нескольких часов. Сегодня всё значительно проще. Машины-автоматы запускаются одним нажатием кнопки. Минчанка Елена Шкель полагала, что также пополнила ряды счастливых обладательниц новеньких стиральных машинок, но, как вскоре оказалось, женщина осталась лишь «у разбитого корыта».

Светлана Шкель, минчанка:

Я приобрела машинку «Мара» в ТЦ «Алекор». Привезли домой, включили, она работала час, полтора…

Время, установленное в режиме стирки, давно вышло, а машинка по-прежнему не выключалась. Пренебрегая правилами техники безопасности, Светлана решила рискнуть… Светлана Шкель:

Она сама не отключалась, пока мы её сами из розетки не выключили. Такой способ выключения электроники может не только вывести её из строя, но и стать причиной короткого замыкания и, как следствие, пожара. Как иначе прекратить бесконечный круговорот белья, Светлана не понимала, но точно знала одно: завтра она снова отправится в тот самый магазин. Светлана Шкель: На следующий день мы машинку завезли обратно, с документами. Я написала заявление о возврате денег. Сразу было отказано, причём они мотивировали тем, что у нас есть гарантийный талон, даже если они её отремонтируют, нам придётся забрать её обратно. Я её забирать не буду, хочу, чтобы мне просто вернули деньги. Согласно законодательству, вернуть деньги за товар можно, но при одном условии.

Дарина Гулюта, юрист:

Стиральная машина относится к технически сложным товарам. Потребителю необходимо заявить продавцу требование о проведении проверки качества. В том случае, если в товаре будет найден производственный дефект, потребитель имеет право заявить требование о расторжении договора, либо о замене данного товара.

Напомним, что производственный или существенный дефект – это дефект, который проявляется вновь после его устранения, либо если стоимость ремонта составляет не менее 30% от стоимости товара. Если поломка ниже этой планки, то сервисный центр либо магазин по гарантии должны безвозмездно устранить неполадки в течение 14 дней. Стиральная машина Светланы уже прошла проверку качества. Тогда почему заключение женщина на руки так и не получила?

Задать этот вопрос мы решили руководству магазина лично. Заходим. Навстречу выходит продавец, о Светлане Шкель мужчина знает не понаслышке, вот только о судьбе её машинки – ни слова. Вскоре появляется и сама заведующая магазином.Заведующая магазином:

В любом случае, даже если Светлана настаивает на возврате денег. Так как машинка после гарантийного ремонта, то она может и обратно пойти в продажу, или вернуться на завод-изготовитель.