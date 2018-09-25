Предки современных насекомых: выставка застывших в янтаре доисторических насекомых проходит в Гомеле

Новости Беларуси. Посмотреть сквозь миллионы лет на доисторических обитателей Земли. Впервые в Беларуси демонстрируется уникальная коллекция янтаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке представлены так называемые инклюзы – частицы насекомых, попавшие в древнюю смолу и застывшие на миллионы лет. Подобные включения – большая редкость: они встречаются лишь в одном камне на тонну добываемого янтаря.

Ольга Гвоздь, старший научный сотрудник музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Эти маленькие самоцветы, которые можно рассмотреть через систему линз.

Насекомые, которые встречаются в наших инклюзах, самые разнообразные. Фактически, это предки практически всех видов современных насекомых. Можно увидеть арахноиды пауков, тараканов, термитов, муравьев и ос.

Стоимость такого самоцвета может составлять тысячи долларов. Впрочем, цена не так важна по сравнению с возможностью увидеть в мельчайших деталях жизнь, поставленную на паузу миллионы лет назад.