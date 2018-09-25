«Приложения не закачивались» и «2 часа поработали». Минчане купили в интернет-магазине «умные» часы и теперь сдают обратно
Новости Беларуси. Накануне 1 сентября самым популярным товаром в интернет-магазинах стали «умные» часы. Почему некоторым родителям вскоре после покупки пришлось стать героями истории о потерянном времени, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».Ирина Куприянцева, минчанка:
18 августа к школе внуку решила сделать подарок – «умные» часы. Заказала их в «Актив-сеть», их привезли, но, увы, звук очень плохой, приложения в них не закачивались. У нас есть телефон, но я хотела купить именно часы, потому что это гораздо удобнее, когда они на ручке у ребёнка – я могу всегда с ним связаться.
«Умные» часы – гаджет, призванный облегчить жизнь родителей и школьников. Качественные смарт-часы имеют функцию звонков и трекинга местоположения владельца, в них невозможно закачать игры и прочие «развлекалки», они не отвлекают от учебного процесса и на успеваемость чада не влияют.
Сегодня это далеко недешёвая вещь и вполне логично, что столкнувшись с плохим качеством устройства, Ирина Куприянцева обратилась к продавцу. Это произошло ещё в августе.
Ирина Куприянцева:
В чём я виновата? Я просила поменять, либо вернуть деньги. Никто ничего: «Мы не имеем права, мы не имеем права».
Требовала сертификат – сначала сказали, что его, как бы, нет.
Потом принесли копию с их печатью. И всё. Они очень долгое время не выходили на связь. Либо они занесли меня в «чёрный» список, я не понимаю, что там происходит.
Чтобы понять, что же, всё-таки, происходит, мы отправляемся в магазин.
Продавец магазина:
Я попытался ей настроить, чтобы ей ни в сервис не сдавать, никуда. У меня не получилось. Я попытался ещё раз – не получилось.
Ольга Пискарева, СТВ:
Проблема установлена, что есть производственный дефект? Написано в заключении: «некорректная работа динамика», правильно?
Почему Вы сделали ремонт?
Дарина Гулюта, юрист:
Потребитель заявил требование о расторжении договора. Согласно заключению технического осмотра, установлено: производственный дефект есть. Товар бесплатно отремонтирован – на каком основании?
Потребитель хочет вернуть деньги.
Ольга Пискарева:
Вы не удовлетворили в установленный законодательством срок требование потребителя. Правильно? А, соответственно,
уже идёт просрочка – 1% от суммы товара.
Однако на ловца, точнее на корреспондента, директора магазина не находится. Зато, спустя минуту, торговую точку посещает ещё одна невезучая обладательница тех самых «умных» часов. Ее история, как под копирку.
Деньги заплатили – часы «скончались» через два часа работы.
Елена Берук, покупатель:
Купили ребёнку смартфон-часы в интернет-магазине, две недели не могли закачать программу. Закачали, они 2 часа поработали и на этом сказали нам: «До свидания». Стоят они немалые деньги: 90 рублей.
Имели честь наблюдать не самое приятное общение руководства магазина с клиентом. Первый старательно пытается перевести стрелки.Игорь Волков, администратор магазина:
Может быть, эти часы упали, может, на эти часы кто-то сел, упали в воду. Нам же тоже нужно для начала разобраться.
Антигероями не рождаются, ими становятся. Два месяца назад эта организация уже была под объективом нашей камеры. Реализовав некачественный телефон за 1 000 рублей, девушке пытались доказать, что она сама его вывела из строя. Не получилось. Деньги были возвращены потребителю. Закончится ли эта история миром или судебными разбирательствами, сегодня зависит только от руководства торговой точки. Кстати, за 2 месяца нашего отсутствия книга замечаний и предложений пополнилась ещё на 20 жалоб.
Купили в Интернете б/у телефон, оказался сломанным, продавец исчез: как вернуть деньги?
Игорь Волков, администратор магазина:
Я понимаю, что пойти в суд – это проиграть. Но просто можно сходить в суд, чтобы посмотреть как высчитывают моральный вред. Ради опыта, чтобы это понять.
И это как раз тот случай, когда время, а именно «умные» часы – деньги. Юристом были выявлены многочисленные нарушения, о них мы сообщили в министерство антимонопольного урегулирования и торговли.Дарина Гулюта, юрист:
В данном случае организация допустила нарушения законодательства о защите прав потребителя.
Было нарушено право потребителя на качество товара, в связи с чем потребитель имеет право требовать денежную компенсацию морального вреда. Кроме того, данная организация при принятии заявления не отразила – не выдала потребителю документ, подтверждающий, что данное заявление было принято организацией.
Цифровой микроскоп, интерактивный глобус, мастер осанки, бегающий или даже летающий будильник, призванный поднять с кровати самого нерасторопного ребёнка. Всё это – гаджеты функциональные и полезные. Но есть и те, использование которых специалисты настоятельно рекомендуют ограничивать – это стандартно электронные книги, смартфоны, планшеты.
Кстати, история Ирины Куприянцевой, всё-таки, разрешилась благополучно. На следующий день после посещения съёмочной группой СТВ торговой точки,
женщине вернули деньги.
Ирина Куприянцева:
Спасибо огромное! Только благодаря вам, я вернула свои деньги. Желаю удачи программе, чтобы вы помогали точно так же и всем остальным.