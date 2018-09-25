«Приложения не закачивались» и «2 часа поработали». Минчане купили в интернет-магазине «умные» часы и теперь сдают обратно

Новости Беларуси. Накануне 1 сентября самым популярным товаром в интернет-магазинах стали «умные» часы. Почему некоторым родителям вскоре после покупки пришлось стать героями истории о потерянном времени, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».Ирина Куприянцева, минчанка:

18 августа к школе внуку решила сделать подарок – «умные» часы. Заказала их в «Актив-сеть», их привезли, но, увы, звук очень плохой, приложения в них не закачивались. У нас есть телефон, но я хотела купить именно часы, потому что это гораздо удобнее, когда они на ручке у ребёнка – я могу всегда с ним связаться.

«Умные» часы – гаджет, призванный облегчить жизнь родителей и школьников. Качественные смарт-часы имеют функцию звонков и трекинга местоположения владельца, в них невозможно закачать игры и прочие «развлекалки», они не отвлекают от учебного процесса и на успеваемость чада не влияют.

Сегодня это далеко недешёвая вещь и вполне логично, что столкнувшись с плохим качеством устройства, Ирина Куприянцева обратилась к продавцу. Это произошло ещё в августе.

Ирина Куприянцева:

В чём я виновата? Я просила поменять, либо вернуть деньги. Никто ничего: «Мы не имеем права, мы не имеем права».

Требовала сертификат – сначала сказали, что его, как бы, нет.

Потом принесли копию с их печатью. И всё. Они очень долгое время не выходили на связь. Либо они занесли меня в «чёрный» список, я не понимаю, что там происходит.