«Мы с тобой, ветеран». Как в Минской области помогают пожилым людям?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается акция «Мы с тобой, ветеран», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.







Участников Великой Отечественной, которые проживают в столичном регионе, посещают на дому. От торговой сети «Евроопт» каждому – продуктовый набор. Это крупы, сладости, чай, консервы.

Чтобы не подвергать пожилых людей опасности, социальные работники надевают маски и продезинфицированные перчатки. Ну и, конечно, в адрес ветеранов звучат слова благодарности в преддверии 75-летия Победы.





Наталья Денисевич, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского районного исполнительного комитета:

Ветеранам Великой Отечественной войны оказываются различные меры социальной поддержки. Это и социальное обслуживание, медобслуживание, проезд в транспорте, материальная помощь. Но самое главное для наших ветеранов – это забота и внимание.