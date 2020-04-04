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«Мы с тобой, ветеран». Как в Минской области помогают пожилым людям?

04 апреля 2020 18:08
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается акция «Мы с тобой, ветеран», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мы с тобой, ветеран». Как в Минской области помогают пожилым людям?-1



Участников Великой Отечественной, которые проживают в столичном регионе, посещают на дому. От торговой сети «Евроопт» каждому – продуктовый набор. Это крупы, сладости, чай, консервы.

«Мы с тобой, ветеран». Как в Минской области помогают пожилым людям?-4

Чтобы не подвергать пожилых людей опасности, социальные работники надевают маски и продезинфицированные перчатки. Ну и, конечно, в адрес ветеранов звучат слова благодарности в преддверии 75-летия Победы. 

«Мы с тобой, ветеран». Как в Минской области помогают пожилым людям?-7



Наталья Денисевич, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского районного исполнительного комитета:
Ветеранам Великой Отечественной войны оказываются различные меры социальной поддержки. Это и социальное обслуживание, медобслуживание, проезд в транспорте, материальная помощь. Но самое главное для наших ветеранов – это забота и внимание.

«Мы с тобой, ветеран». Как в Минской области помогают пожилым людям?-9

Только в Минской области проживает 650 ветеранов войны. Внимание окажут каждому. 

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Денисевич # Фотофакт

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