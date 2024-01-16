Более 6 тыс. жителей Евросоюза въехали в Беларусь с начала года по безвизу

В Беларусь по безвизу за первые две недели нового года въехали более 6 000 жителей Евросоюза. Более половины из них – граждане Литвы, примерно по полторы тысячи – жители Латвии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безвизовый режим въезда действует до 31 декабря включительно. И в Госпогранкомитете напоминают: перемещаться можно по всей территории страны. Чтобы посетить пограничную зону, стоит сообщить в пункте пропуска о своем намерении с указанием населенных пунктов и цели присутствия.

Воспользоваться правом въезда без визы можно неограниченное количество раз на протяжении всего периода действия такого порядка. Количество дней пребывания в Беларуси по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году.