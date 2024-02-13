Более 520 тысяч белорусов посетили мемориальный комплекс «Хатынь» в 2023-м

Показать людям, как страшна любая агрессия, какой ужас и разрушения она несет, превращая в дым человеческие судьбы. Мемориальный комплекс «Хатынь» за прошлый год посетили более 520 тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как в Беларуси хранят историческую память о подвиге советского народа, также узнали свыше 11 тысяч иностранцев из ближнего и дальнего зарубежья. Постоянная экспозиция нового музея мемориального комплекса открыта в марте 2023 года. Идею его создания предложил Президент во время республиканского субботника в 2022-м. Это эмоциональное пространство, попав в которое каждый посетитель пропускает через себя ужасы войны, проникается леденящим душу чувством трагизма и горя. И вместе с тем понимает, как важно иметь возможность созидать свое будущее, сохранить суверенитет.