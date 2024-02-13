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Национальный детский технопарк приглашает семьи с детьми-подростками на «Научные выходные»

13 февраля 2024 07:47
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Стать участниками нового проекта приглашает Национальный детский технопарк. «Научные выходные» ориентированы на семьи с подростками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный детский технопарк приглашает семьи с детьми-подростками на «Научные выходные»-1

Трехчасовая программа включает презентацию технопарка, экскурсию по учебно-лабораторному и выставочному корпусам, а также мастер-классы по направлениям «Авиакосмические технологии» и «Робототехника», «Электроника и связь». Здесь ждут школьников 7-8-х классов вместе с родителями. Ближайшие «Научные выходные» для семей с детьми пройдут 17 февраля, затем – в середине апреля. Цель таких мероприятий – поддержать одаренных учащихся, развить у них интерес к научно-технической и инновационной деятельности.

# Одаренная молодежь # общество

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