Молодёжный конкурс аналитических исследований к юбилею БИСИ запустили в Минске

Свежий взгляд и новые идеи. Республиканский молодежный конкурс аналитических исследований стартовал в Минске. Его приурочили к первому юбилею крупнейшей в стране «фабрики мысли» – Белорусского Института стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои проекты могут представить студенты, молодые преподаватели и ученые в возрасте от 18 до 35 лет. Все, кто интересуется аналитикой и изучает информационное пространство. Темы для работ обширные, их объединяет прицел на будущее. Участникам предстоит оценить, какими путями будут развиваться в нашей стране образование, агропромышленный комплекс, экономика и другие направления.

Евгений Харук, аналитик Белорусского института стратегических исследований: Мы бы хотели видеть проектные исследования группы лиц, которая проанализирует мировые тренды, складывающуюся экономику у нас в стране, складывающийся запрос нашего общества, посмотрит на практику в других странах по той или иной тематике, предложит свое видение, как должна развиваться Беларусь в том или ином сегменте.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

Аналитика – действительно штучный товар. И как готовить аналитиков, в настоящий момент идет спор в аналитической среде. Кто-то говорит, что возможно подготовить. Кто-то говорит, что это талант и его надо только разглядеть. Для нас это необходимость, поэтому, как бы это ни было, мы будем искать талантливых молодых людей и будет готовить из них аналитиков. Тем более, что за пять лет у БИСИ есть позитивный опыт, положительный.

Заявки принимают до 10 апреля. Итоги станут известны в начале мая. По результатам проекта планируется не только выявить самых талантливых аналитиков, но и сформировать кадровый резерв – сообщество молодых и амбициозных исследователей.