Более 500 участников приняли участие в двухдневном велотуре по Минской области

Новости Беларуси. В Минской области прошел областной велосипедный тур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Более 500 жителей центрального региона страны на два дня пересели из обычного транспорта на двухколесный.

В программе предусмотрели не только награды для победителей, но и нашли время для отдыха. Пели белорусские песни и угощались национальными блюдами.

Велотур посвящен Году малой родины и 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На маршруте – а это 44 километра – участники сделали только две остановки. Кстати, за время путешествия участники успели не только проверить свои физические способности, но и насладились красотой Слуцкого края.