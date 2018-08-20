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Более 500 участников приняли участие в двухдневном велотуре по Минской области

20 августа 2018 17:43
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Новости Беларуси. В Минской области прошел областной велосипедный тур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Более 500 жителей центрального региона страны на два дня пересели из обычного транспорта на двухколесный.

Более 500 участников приняли участие в двухдневном велотуре по Минской области-1

В программе предусмотрели не только награды для победителей, но и нашли время для отдыха. Пели белорусские песни и угощались национальными блюдами.

Велотур посвящен Году малой родины и 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На маршруте – а это 44 километра – участники сделали только две остановки. Кстати, за время путешествия участники успели не только проверить свои физические способности, но и насладились красотой Слуцкого края.

# Велосипед # общество # Фотофакт

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