Более 50 млн человек в мире страдают эпилепсией. Врач рассказала, как можно контролировать заболевание

Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание, характеризующееся регулярными эпизодами эпилептических припадков. Такое состояние может существенно ограничить качество жизни и требует индивидуального подхода к диагностике и управлению заболеванием.

Валентина Назаренко, врач функциональной диагностики медицинского центра «Нордин»:

Более 50 миллионов человек в мире страдают этим заболеванием. Эпилепсия развивается вследствие избыточного воздействия электрических потенциалов, нейронов в любой части головного мозга. Проявляется внезапными приходящими симптомами в виде моторных, или психических, или вегетативных изменений.

Эпилепсия может возникать из-за различных причин, включая генетические факторы, травмы головы, инфекции или даже стрессовые ситуации. Валентина Назаренко:

При распространении воздействия патологического очага на оба полушария головного мозга развивается генерализованная эпилепсия. Проявления ее различны. Она протекает с утратой сознания. Типичным проявлением является судорожный припадок, когда человек падает навзничь на спину, при этом у него развиваются клонические судороги. Это ритмичное сокращение, расслабление мышц тела. Человек синеет вследствие спазма дыхательной мускулатуры. Если такой судорожный приступ длится более пяти минут, то это называется эпилептический статус. Он требует неотложного медицинского вмешательства.

Постоянные эпизоды эпилепсии могут привести к проблемам с памятью, концентрацией, а также повышенному риску травм и социальной изоляции. Валентина Назаренко:

У людей с эпилепсией возникают проблемы физического характера, инвалидизация, повышается риск летальных исходов. Связано это с падениями, ушибами, переломами, падениями с высоты, утоплениями и автокатастрофами. У людей с эпилепсией однозначно развивается тревожно-депрессивное расстройство, меняются черты характера.

Живя с эпилепсией, пациенты и их близкие сталкиваются с трудностями, но при правильном подходе и своевременных методах лечения можно достичь стабильного контроля над заболеванием. Валентина Назаренко:

Все эти неприятности можно предотвратить, многих избежать с помощью своевременной диагностики и лечения этого заболевания. Основным методом диагностики при эпилепсии является электроэнцефалография. Суть метода заключается в том, что при помощи электродов, наложенных на голову пациента, считываются электрические потенциалы нейронов головного мозга. Во время записи электроэнцефалограммы проходит фоновый мониторинг. Пациента попросят глубоко подышать в течение трех минут. Также проводится световая проба, когда у пациента перед глазами мелькает яркий свет. Эти пробы провоцируют активацию патологических очагов в головном мозге.