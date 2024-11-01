Прямой эфир

ЦИК Беларуси завершает приём документов на регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов в Президенты

01 ноября 2024 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Прием документов на регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов в Президенты завершает 1 ноября Центральная избирательная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК Беларуси завершает приём документов на регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов в Президенты-2

На следующем этапе кампании (с 7 ноября по 6 декабря) пройдет сбор подписей в поддержку выдвижения. Затем, по 21 декабря, будут приниматься необходимые для регистрации потенциальных кандидатов документы. Удостоверения им выдадут в двухдневный срок после 31 декабря. 

С начала января и по 25-е число пройдет предвыборная агитация и информирование избирателей. Основной день голосования на выборах Президента – 26 января.

# Президентские выборы

Другие новости рубрики

Все новости
Эксперты согласились с тезисом Лукашенко о несостоятельности однополярной концепции мироустройства
01 ноября 2024 07:23

Эксперты согласились с тезисом Лукашенко о несостоятельности однополярной концепции мироустройства

В Беларуси увеличился размер бюджета прожиточного минимума
01 ноября 2024 06:57

В Беларуси увеличился размер бюджета прожиточного минимума

Форсаж по-белорусски – звёзды мирового дрифта устроили заезды в центре Гродно
31 октября 2024 18:50

Форсаж по-белорусски – звёзды мирового дрифта устроили заезды в центре Гродно