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Беларусь поднялась в рейтинге лидеров по индексу Целей устойчивого развития

10 сентября 2024 10:59
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Государство для человека и во имя человека – основной принцип реализации Целей устойчивого развития. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко перед заседанием профильного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь поднялась в рейтинге лидеров по индексу Целей устойчивого развития-2

На повестке подготовка к саммиту, который пройдет в Нью-Йорке 22-23 сентября. Государства будут говорить о том, как добиться лучшего настоящего и сберечь будущее. Своим опытом поделится и Беларусь. По многим направлениям наша страна преуспела и готова передавать накопленные знания партнерам. Участники заседания обсудили существующие вызовы и угрозы в достижении ЦУР, поднимали также вопросы санкционного давления. 

Беларусь поднялась в рейтинге лидеров по индексу Целей устойчивого развития-4

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Эти санкции вводятся против всего народа. Почему? Потому что на предприятиях работают люди, а когда есть работа, тогда есть развитие. Когда есть правовое государство, коим является Беларусь, также есть это развитие. Ведь все прекрасно знают о том, что на сегодня в Республике Беларусь такие проблемы, как нищета, голод, гендерное неравенство, просто отсутствуют. 

В 2015 году в Организации Объединенных Наций была принята программа, где в списке Целей устойчивого развития 17 пунктов. Они касаются различных сфер: ликвидации голода и нищеты, совершенствования комплекса мер по защите окружающей среды, гендерного равенства. Несмотря на непростые геополитические условия, за последний год наша страна поднялась на четыре позиции в рейтинге лидеров по индексу ЦУР.

# Государственная политика

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