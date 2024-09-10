Беларусь поднялась в рейтинге лидеров по индексу Целей устойчивого развития

Государство для человека и во имя человека – основной принцип реализации Целей устойчивого развития. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко перед заседанием профильного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке подготовка к саммиту, который пройдет в Нью-Йорке 22-23 сентября. Государства будут говорить о том, как добиться лучшего настоящего и сберечь будущее. Своим опытом поделится и Беларусь. По многим направлениям наша страна преуспела и готова передавать накопленные знания партнерам. Участники заседания обсудили существующие вызовы и угрозы в достижении ЦУР, поднимали также вопросы санкционного давления.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

Эти санкции вводятся против всего народа. Почему? Потому что на предприятиях работают люди, а когда есть работа, тогда есть развитие. Когда есть правовое государство, коим является Беларусь, также есть это развитие. Ведь все прекрасно знают о том, что на сегодня в Республике Беларусь такие проблемы, как нищета, голод, гендерное неравенство, просто отсутствуют.

В 2015 году в Организации Объединенных Наций была принята программа, где в списке Целей устойчивого развития 17 пунктов. Они касаются различных сфер: ликвидации голода и нищеты, совершенствования комплекса мер по защите окружающей среды, гендерного равенства. Несмотря на непростые геополитические условия, за последний год наша страна поднялась на четыре позиции в рейтинге лидеров по индексу ЦУР.