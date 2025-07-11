Соцслужбы могут оказать матпомощь пострадавшим от непогоды
Энергетики Беларуси за сутки восстановили электроснабжение в более чем 600 населенных пунктах. Они были обесточены при смещении грозового фронта по территории Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преимущественно пострадали Могилевская, Минская и Витебская области. К сожалению, не обошлось без жертв.
Последствия устраняют всей страной – выяснили, как обстоят дела в Могилёве после страшного урагана.
Денис Ковалев, заместитель генерального директора по оперативной работе – главный диспетчер ГПО «Белэнерго»:
За прошедшие сутки более 600 населенных было восстановлено. Но в тоже время имеют место серьезные повреждения, требующие проведения замены опор линии электропередач, провода. Для этих работ привлечены все необходимые ресурсы. Сейчас работают порядка 170 аварийных бригад. Привлечена техника в объеме 140 единиц.
Сорванные крыши, разбитые окна и поломанные деревья – ликвидация последствий непогоды продолжается. Страховщики подсчитывают суммы ущерба. Помощь пострадавшим могут оказать и социальные службы. Они могут обратиться в Территориальный центр социального обслуживания населения за единовременным пособием. Касается это тех, у кого доход в месяц на одного человека в семье не превышает 693 рублей 87 копеек. За матпомощью также могут обратиться неработающие пенсионеры и инвалиды, но уже в Фонд социальной защиты населения.