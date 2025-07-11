Соцслужбы могут оказать матпомощь пострадавшим от непогоды

Энергетики Беларуси за сутки восстановили электроснабжение в более чем 600 населенных пунктах. Они были обесточены при смещении грозового фронта по территории Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преимущественно пострадали Могилевская, Минская и Витебская области. К сожалению, не обошлось без жертв. Последствия устраняют всей страной – выяснили, как обстоят дела в Могилёве после страшного урагана.

Денис Ковалев, заместитель генерального директора по оперативной работе – главный диспетчер ГПО «Белэнерго»:

За прошедшие сутки более 600 населенных было восстановлено. Но в тоже время имеют место серьезные повреждения, требующие проведения замены опор линии электропередач, провода. Для этих работ привлечены все необходимые ресурсы. Сейчас работают порядка 170 аварийных бригад. Привлечена техника в объеме 140 единиц.