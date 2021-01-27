Изменения в административном кодексе. В каких случаях водители получат предупреждение, а в каких штраф?

Вместо штрафа – предупреждение. Обновленный административный кодекс, который вступает в силу уже с первого марта, содержит любопытные изменения не только для пешеходов, но и для водителей. Так, в скором времени незначительное нарушение правил дорожного движения не будет сулить автолюбителям потерю денежных средств.

Александр Костюкевич, юрист:

Если мы будем разговаривать по мобильному телефону, ехать без техосмотра, не пристегнувшись ремнем, и некоторые еще незначительные проступки – первый раз нас обязаны предупредить. Но мы должны помнить: если в течение года у нас опять зафиксируют аналогичное административное правонарушение, уже, возможно, будет и штраф налагаться.

Но правило «первого раза» не работает при серьезных уклонениях от закона. Ни о каких предупреждениях и речи быть не может, если водитель сел за руль без прав или, что хуже, в состоянии алкогольного опьянения. Александр Костюкевич:

Если в состоянии алкогольного опьянения от 0,3 до 0,8 промилле, то будет налагаться административный штраф в размере 100 базовых величин и лишение права управления транспортным средством на три года. Если у нас более серьезная степень опьянения: более 0,8 промилле, то уже будет административный штраф в размере 200 базовых величин и лишение права управления транспортным средством на пять лет.

Камера увидит все. Плохие новости ждут и тех автолюбителей, которые привыкли совершать, на их взгляд, незначительные нарушения. Согласно изменениям в кодексе, безнаказанным не останется никто. Александр Костюкевич:

Камеры, работающие в автоматическом режиме, будут фиксировать все нарушения. Будут объединяться базы и техосмотра, и страховки. Нарушение правил пересечения перекрестков, проезд на красный сигнал светофора, выделены полосы для общественного транспорта – за любое из этих нарушений мы будем привлечены к административной ответственности.

Играть с огнем также не следует и «участникам столичных гонок». Новый кодекс полностью изменит подход к наказанию за превышение скоростного режима.