Более 40 тысяч школьников планируется оздоровить за лето в лагерях Гродненской области

Новости Беларуси. Насыщенная развлекательная программа и возможность оздоровления. Детские лагеря готовятся к летнему сезону. Сейчас завершаются ремонтные работы, а первых постояльцев здесь примут уже в начале июня. В одной только Гродненской области за четыре смены планируют оздоровить более 40 тысяч школьников. Причем многие будут отдыхать на льготных условиях.

Учиться осталось еще целый месяц, но в школах уже сегодня активно обсуждают летний отдых. Хорошей альтернативой игре в компьютер ребята считают детские лагеря. Шестиклассница Виктория, например, четыре года подряд проводит там каникулы.

Виктория Ященко, ученица 6 «В» класса средней школы № 27 Гродно:

Мне там очень понравилось. Каждый день какие-то новые мероприятия, какие-то новые ощущения. Хорошее питание, каждый день какие-то экскурсии, походы. На последний день костер, конечно же.

Лариса Янчук, начальник детского оздоровительного лагеря «Зорька» Гродненского городского ЖКХ:

Вот такое у нас прекрасное помещение с высокими потолками. На 170 посадочных мест, здесь ребята будут завтракать, обедать и ужинать.

К приезду юных воспитанников в этом лагере начали готовиться заранее. Капитально ремонтируют все корпуса, обустраивают игровые площадки. В 2016 году школьников ожидает сюрприз: на озере откроют пляжную зону. Безопасность детей на первом месте. Здесь установили системы видеонаблюдения и домофонной связи.

За сезон только в этом лагере планируют оздоровить около тысячи школьников. В целом же в Принеманье летом с пользой отдохнут больше 40 тысяч детей. Путевки расходятся как горячие пирожки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Юровская, главный специалист Гродненского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Ежегодно областным исполнительным комитетом выделяется дотация до полной стоимости на путевки для детей-сирот и детей-инвалидов. То есть эти категории детей отдохнут абсолютно бесплатно. Кроме того государством предусмотрена льгота для детей из многодетных семей, из неполных семей. Они имеют право два раза отдохнуть в течение летнего периода с получением дотаций.

Первых отдыхающих гродненские детские лагеря примут уже в начале июня. Здесь говорят, что полноценный и насыщенный отдых не хуже заморских курортов, но с национальным колоритом школьникам гарантирован.