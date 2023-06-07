Более 40 разработок. Какие белорусские научные проекты покажут на выставке «Евразия – наш дом»?

Уже сегодня, 7 июня, в Сочи стартует Международная выставка кооперационных проектов «Евразия – наш дом». Там будет представлен коллективный раздел белорусских научно-технических разработок. Чем именно наши соотечественники собираются удивлять? Об этом в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь узнали у Татьяны Столяровой, заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. Где проходит выставка «Евразия – наш дом»? Дмитрий Потапович, ведущий:

Чему посвящена выставка? Где она проходит?

Татьяна Столярова, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Выставка «Евразия – наш дом» стартует сегодня в Сочи. Проходит она на территории парка науки и искусства «Сириус», продлится по 9 июня. Выставки приурочена к заседаниям Совета глав правительств СНГ, а также Евразийского межправсовета. Цель выставки – демонстрация интеграционных, кооперационных связей, результатов наработанных в ходе нашего взаимодействия. Выставка располагается на 7 000 квадратных метров, порядка 5 000 квадратов – закрытое помещение, 2 000 – на улице. Нужно отметить, что к участию в выставке приглашены не только страны СНГ, но и Куба, Индия, ОАЭ, Китай. Очень интересный форум получится международного значения. Какие организации выступят на выставке? Юлия Самусенко, ведущая:

Какие отечественные организации выступят на выставке? Татьяна Столярова:

Девять отечественных организаций представят нашу страну на этой выставке. К ним относятся четыре ведущих университета нашей страны (БГУИР, БНТУ, БГУ, Полесский государственный университет), четыре организации НАН (Объединенный институт машиностроения, Объединенный институт проблем информатики, Геоинформационные системы НАН, Институт физики НАН). Кроме того, будет представлен и резидент Индустриального парка «Великий камень» ЗАО «Авиационные технологии и комплексы». Сколько разработок будет представлено? Дмитрий Потапович:

А сколько разработок будет представлено? Чем наши ученые будут удивлять гостей выставки?

Татьяна Столярова:

Наши ученые планируют удивить гостей выставки, 41 научно-техническая разработка будет представлена на выставке. Разработки будут представлены в виде натурных образцов, макетов, а также видеопрезентаций и видеороликов. Направления, по которым будут представлены разработки, разнообразные: IT-технологии, аэрокосмические технологии, здравоохранение, агротехнологии, машиностроение и другие. Хочется сразу сказать, приведу пару примеров наиболее запоминающихся. Будет представлен агродрон А60-Х, разработка ЗАО «Авиационные технологии и комплексы» совместно с коллегами из Башкортостана. Агродрон предназначен для нанесения удобрений на полях. Также будет представлен макет белорусского космического аппарата дистанционного зондирования земли, представит его УП «Геоинформационные системы» НАН. НАН Беларуси является национальным оператором белорусской космической системы дистанционного зондирования земли. Представит также Объединенный институт проблем информатики суперкомпьютер. Он примечателен, что обрабатывает огромные массивы данных с огромной скоростью. И проводит несколько процессов единовременно. Поэтому есть что смотреть. Помимо этих примеров будет представлена лазерная техника медицинская, будут представлены противоопухолевые аппараты разработки БГУ, будут представлены эндопротезы разработки БНТУ. Также буду представлены различные программные комплексы. Изюминка, которая привлечен внимание гостей выставки, стенд экспериментальный Полесского университета «Психофизиологическое воздействие на тренировках», то есть чем примечателен этот стенд, что гости выставки смогут в 3D, дополненной реальности ощутить на себе этот процесс. То есть будет предложено им примерить 3D-очки. Мы считаем, что эти интерактивные моменты привлекут внимание, будут интересны посетителям. Дмитрий Потапович:

По сути все разработки очень значимые.

Татьяна Столярова:

Это не исчерпывающий перечень, поэтому очень надеемся, что внимание к стенду будет привлечено. В каких выставках белорусские ученые еще примут участие? Юлия Самусенко:

Я так понимаю, что у вас в планах и участие в других масштабных выставках. Что это и где? Татьяна Столярова:

Верно. Комитет по науке и технологиям ежегодно проводит порядка 10 научно-технических экспозиций, выводит на международные выставки. По итогам этого года и география стран широка, где мы участвуем. Только в этом году нужно отметить такую выставку «Беларусь интеллектуальная», где КНТ также приняло активное участие, был организован свой стенд коммерциализации разработок с целью ознакомления посетителей с теми механизмами, которые созданы в стране, чтобы научная идея попадала в реальный сектор экономики, была полезна нашим отраслям. Недавно завершилось участие в выставке, сельскохозяйственной ярмарке в Сербии, в июне планируем вывозить свои научно-технические прорывные и инновационные разработки в Алжир. Июль для нашей страны значим тем, что участвуем в масштабной международной выставке-форуме «Иннопром» в России, Екатеринбург. Впервые Беларусь выступает в качестве страны-партнера на данной выставке. Работа ведется очень ответственно, масштабно при подготовке к данной выставке, но всех карт пока раскрывать пока не буду. В ноябре тоже наши научные и инновационные организации смогут вывезти свои разработки на Шанхайскую выставку, в декабре выставка Vietnam Expo. Это тоже огромная выставка, межотраслевая, где все наши передовые разработки могут быть продемонстрированы.