Более 4 млн кв. м. жилья планируют построить в Беларуси в 2025-м

Доступное жилье – одна из основ социальной политики Беларуси. В нашей стране созданы все условия и механизмы, помогающие нуждающимся в улучшении жилищных условий. Только за прошлый год в Беларуси построено около 47 тысяч новых квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего жилья построили в сельских населенных пунктах. Это около 36 % от общего количества. Объем возводимых квадратов на одного жителя значительно увеличился. С помощью господдержки было построено около 840 тысяч квадратных метров. Остается востребованным такой формат жилья как общежития.

Светлана Дубровская, заместитель начальника жилищно-эксплуатационной службы Минского автомобильного завода: Комфортное жилье в общежитиях – это наша задача непосредственно. У нас 8 общежитий на Минском автомобильном заводе и 4 из них семейного типа. Они полностью обеспечиваются у нас и мебелью, и постельными принадлежностями. У нас созданы условия и для спортивной активной жизни.

Алексей Котенев, заместитель директора по правовым и жилищным вопросам коммунального унитарного предприятия «Минские городские общежития»:

Мы специализированное предприятие, организация которого обслуживает и содержит общежития. Уже на нашем балансе 41 общежитие. Также относительно с недавнего времени нам переданы все квартиры государственного жилищного фонда, которые принадлежат городу Минску. Это порядка 18,5 тысяч квартир. Нашим предприятием за 2024 год удовлетворено более 2 600 ходатайств по предоставлению мест в общежитиях.

В этом году в Беларуси планируется построить порядка 4 миллионов 400 тысяч квадратных метров жилья – это около 45 тысяч квартир и домов. Немалая часть из этого объема будет возведена с помощью государственной поддержки – около миллиона квадратных метров.