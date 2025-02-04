Как быстро успокоить малыша, у которого режутся зубы? Совет от многодетного папы

Андрей Гринкевич, отец 3-х детей, заместитель генерального директора по производству РУП «Белмедпрепараты»:

Когда планировали свою семью, двое детей – уже хорошо, мы сами себя заместим в этом мире в будущем. В нашей большой семье сейчас пять человек. Я, моя супруга Ирина, старшая дочка Валерия, ей 12 лет. Сын средний, Даниил, 8 лет ему, и 2,5 месяца назад у нас родился третий ребенок, девочка, Амелия. Это сейчас наше счастье. Мы очень счастливы, что у нас трое детей.

Когда у детей появлялись первые зубы, со всеми тремя мы используем один и тот же метод. Это большой круглый мячик, ты садишься на мячик, берешь ребеночка на руки и начинаешь на этом мячике полночи прыгать, его укачивая.

Воспитание мальчика и девочки – это абсолютно разные вещи в понимании и мамы, и папы. Сначала я не делил детей на мальчика и девочку, потому что они все-таки были маленькие, но девочка – это такая папина принцесса, папина гордость. А к сыну я предъявляю более завышенные требования, несмотря на то, что ему 8 лет.

Безумно люблю своих детей и стараюсь оберечь их от каких-то невзгод. Я иногда даже стараюсь сделать так, чтобы они чего-то плохого даже и не видели. Хотя это тоже плохо. Дети должны понимать, в каком мире они живут, что происходит вокруг. Но все-таки хочется, чтобы у них было детство, чтобы они верили в Деда Мороза, в чудо, в светлое будущее. Я очень хочу и всегда до своих детей доношу, что в нашей маленькой Беларуси нам есть чем гордиться, мы можем что-то сделать для того, чтобы гордиться еще больше.