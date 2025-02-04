Беларусь вошла в топ-30 стран по достижению целей устойчивого развития

Беларусь является примером практической реализации программы целей устойчивого развития. Подтверждение тому – результат прошедших президентских выборов. Когда наш народ оказал полную поддержку той стратегической линии, которую проводит глава государства. На это обратил внимание вице-спикер совета республики Сергей Хоменко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С его участием, поддержку усилий Беларуси в национализации и локализации целей устойчивого развития, обсудили в Минске. Напомним, это совместный проект агентств ООН и представителей госорганов нашей страны, который реализуется благодаря содействию России. Участники заседания отметили: Беларусь развивается даже в условиях беспрецедентных санкций. В том числе в достижении целей устойчивого развития в области экономики, социальной сферы и, конечно, экологии. Продолжать развитие этого направления в рамках Года благоустройства – одна из основных задач на 2025 год.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Цель устойчивого развития – это фундамент для жизнедеятельности последующих поколений. И мы должны создать все условия для того, чтобы последующие поколения жили в чистой природной среде, для того, чтобы тот фундамент, экономический, который был создан, делал все для того, чтобы наше государство развивалось в дальнейшем.

В 2024-ом наша страна заняла 30 место в мире по достижению целей устойчивого развития. Так, вопросы развития экономики и сельского хозяйства Беларуси – стали примером для многих государств.