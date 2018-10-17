Более 3500 водителей оштрафовали за превышение скорости в Минской области за последние 9 месяцев

Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области усиливает контроль за соблюдением скоростного режима на трассах региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анализ аварийности свидетельствует, что более 32 % происшествий были по причине неправильного выбора или превышения скорости движения. За девять месяцев в таких авариях 6 человек погибли и 33 получили травмы. За превышение скорости оштрафовали свыше 3500 водителей.