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Более 3500 водителей оштрафовали за превышение скорости в Минской области за последние 9 месяцев

17 октября 2018 22:58
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области усиливает контроль за соблюдением скоростного режима на трассах региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 3500 водителей оштрафовали за превышение скорости в Минской области за последние 9 месяцев-1

Анализ аварийности свидетельствует, что более 32 % происшествий были по причине неправильного выбора или превышения скорости движения. За девять месяцев в таких авариях 6 человек погибли и 33 получили травмы. За превышение скорости оштрафовали свыше 3500 водителей.

# Штрафы # общество # Фотофакт

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