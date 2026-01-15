Более 350 мероприятий провели парламентарии в рамках марафона «Наши дети» и акции «От всей души»

За время независимости Беларусь обрела не только материальную, но и духовную крепость. Разноплановые государственные инициативы, направленные на поддержание лучших национальных черт, укрепляют нравственный стержень нации. Символ бескорыстия и единения людей, марафон добра «Наши дети», завершается 15 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это добрый праздник, проходящий под патронатом Президента. Участие каждый год принимают республиканские органы госуправления, организации, концерны, банки, общественные объединения. Прекрасная традиция живет и связывает уже не одно поколение, сегодня это настоящий белорусский бренд.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Есть две категории людей, по отношению к которым определяется уровень цивилизованности и гуманности общества. Это отношение к детям и к пенсионерам. Эта акция, о которой мы с вами говорим, она как раз характеризует то отношение к детям, которое культивируется в нашей стране. А культ ребенка в самом хорошем, позитивном смысле этого слова, характерен для Беларуси.

И новогодние праздники – когда дети, особенно когда они еще искренне верят в Деда Мороза и во все остальное, как раз в то время, когда мы должны подарить частичку своего тепла, радости детям, особенно тем, которые в этом нуждаются особо остро, особенно тех, кто попали в трудную жизненную ситуацию.