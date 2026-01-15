10 лет назад запустили первый белорусский спутник связи

Знаковая дата в истории белорусской космонавтики. Ровно 10 лет назад, 15 января 2016 года, с космодрома Сичан в Китае был запущен первый отечественный спутник связи. Этот проект открыл новую эру телекоммуникаций, заложил основу для инициатив, значительно укрепляющих позиции страны на мировой арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркивает Александр Лукашенко, космос – это не просто вопрос престижа, а полноценная отрасль экономики. Успешная реализация космических проектов подтверждает имидж Беларуси как высокотехнологичной страны.
«Белинтерсат-1» выведен на геостационарную орбиту на высоте более 35 тысяч километров. Спутник рассчитан на 15 лет работы и за прошедшее десятилетие полностью оправдал вложенные средства. Аппарат обеспечивает стабильное теле- и радиовещание, широкополосный доступ в интернет, доставку телепрограмм до кабельных операторов.
Два транспондера зарезервированы для нужд Беларуси, часть мощностей сдается в аренду зарубежным операторам. Зона покрытия «Белинтерсата-1» охватывает Восточную Европу, Центральную и Восточную Азию, Африку. Это позволяет Беларуси не только обеспечивать собственные телекоммуникационные нужды, но и выходить на международный рынок услуг.
Глеб Бабушкин, начальник дежурной смены центра управления полетом проекта «Белинтерсат»:
Мы постоянно получаем поток данных с космического аппарата. Мы их обрабатываем, следим за его параметрами и точно так же по антеннам отправляем на него команды. Наш проект на сегодняшний день находится на 2/3 своего жизненного цикла. И дальнейшее развитие мы видим в виде нового космическог
За 10 лет спутник доказал свою надежность и экономическую эффективность. Он стал важной частью национальной инфраструктуры и платформой для дальнейшего развития космической отрасли Беларуси.