10 лет назад запустили первый белорусский спутник связи

Знаковая дата в истории белорусской космонавтики. Ровно 10 лет назад, 15 января 2016 года, с космодрома Сичан в Китае был запущен первый отечественный спутник связи. Этот проект открыл новую эру телекоммуникаций, заложил основу для инициатив, значительно укрепляющих позиции страны на мировой арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивает Александр Лукашенко, космос – это не просто вопрос престижа, а полноценная отрасль экономики. Успешная реализация космических проектов подтверждает имидж Беларуси как высокотехнологичной страны.

«Белинтерсат-1» выведен на геостационарную орбиту на высоте более 35 тысяч километров. Спутник рассчитан на 15 лет работы и за прошедшее десятилетие полностью оправдал вложенные средства. Аппарат обеспечивает стабильное теле- и радиовещание, широкополосный доступ в интернет, доставку телепрограмм до кабельных операторов.

Два транспондера зарезервированы для нужд Беларуси, часть мощностей сдается в аренду зарубежным операторам. Зона покрытия «Белинтерсата-1» охватывает Восточную Европу, Центральную и Восточную Азию, Африку. Это позволяет Беларуси не только обеспечивать собственные телекоммуникационные нужды, но и выходить на международный рынок услуг.