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В Банке развития подвели итоги работы за 2025 год

15 января 2026 06:09
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Полсотни проектов и 11-кратный рост выручки – таковы итоги работы Банка развития за минувший год. Экономика страны усилилась новыми объектами, финансирование которых осуществлялось за счет ресурсов банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего их 53. От промышленных и сельскохозяйственных комплексов до социальных учреждений. Это современные школы и детские сады, медицинские корпуса, спортивные сооружения и культурные центры. 

Особое внимание уделялось Брестской и Могилевской областям, где реализовано больше всего инициатив. В этих регионах новые производства и фермы обеспечат значительный экономический эффект. Каждый рубль кредитных ресурсов способен приносить от 11 до 17 рублей выручки. 

В Минской и Гомельской областях построены фармацевтические заводы, теплицы и молочно-товарные комплексы, а также объекты инфраструктуры: от энергоэффективных котельных до систем защиты от подтоплений. 

В Витебской и Гродненской областях появились новые детские сады и инфекционный корпус районной больницы. Все это инвестиции в будущее и комфорт белорусов.

# Государственная политика # Банк развития

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