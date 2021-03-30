«Планируется две улицы достроить». В Солигорске возводят новый микрорайон с домами для нуждающихся

Новости Беларуси. В Солигорске активно возводят 21-й микрорайон в границах улиц Заслонова, Судиловского и Воскресенской, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жилье предназначено для нуждающихся. В основном это многодетные семьи. Для них построят три панельных дома. Кроме того, в 21-м микрорайоне возводят многоэтажку на 322 квартиры для сотрудников «Беларуськалия». Объект сдадут в апреле. В планах построить еще два дома для работников градообразующего предприятия. Помимо этого, две многоэтажки для многодетных возведут в Старобине и Красной Слободе. Сдать их в эксплуатацию планируют к концу 2021 года.

Светлана Макей, начальник отдела архитектуры и строительства Солигорского райисполкома:

В 21-м микрорайоне будут строиться не только дома, но и социально значимые объекты: это школа на 930 мест, детский садик на 330 мест и досуговый центр, торговые объекты, также спортивные. Планируется две улицы у нас достроить: это продолжить улицу Судиловского и Проектируемая, 3.